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UGT denuncia a Girona l'incompliment dels acords a la Seguretat Social i reclama reforçar les plantilles

Els sindicats es concentren davant l’INSS per exigir que l’Estat desplegui els compromisos signats i reforci el servei públic

Un moment de la concentració davant Els sindicats es concentren davant l’INSS.

Un moment de la concentració davant Els sindicats es concentren davant l’INSS. / UGT

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Redacció

Redacció

Girona

UGT, juntament amb CSIF, CCOO i CIG, s’ha concentrat davant la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de Girona per denunciar l’incompliment dels acords signats amb l’Administració i reclamar mesures urgents per reforçar les plantilles.

La mobilització forma part del calendari de protestes convocat pels sindicats a tot l’Estat davant la manca de desplegament efectiu de l’acord del 16 de maig de 2023, subscrit per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions i la Subsecretaria d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Les organitzacions també denuncien que continuen pendents mesures previstes en l’acord del 29 de novembre de 2018 per modernitzar l’Administració de la Seguretat Social, així com l’adaptació de la jornada i dels calendaris laborals aprovada recentment per la Direcció General de la Funció Pública.

Els sindicats reclamen avenços en la cobertura dels llocs de treball, l’estabilització i el rejoveniment de les plantilles, la mobilitat del personal, el treball a distància, la formació, la prevenció de riscos laborals i la promoció professional.

Segons UGT, la manca de compliment dels compromisos està provocant un augment de les càrregues de feina i un deteriorament de les condicions laborals, en un context de plantilles insuficients i envellides.

«La Seguretat Social està sostenint una càrrega de treball cada vegada més elevada amb unes plantilles insuficients i envellides. L’Administració no pot continuar ajornant els compromisos que ha signat», ha afirmat Silvia Faja, secretària de l’Administració General de l’Estat d’UGT Serveis Públics.

Faja ha advertit que els acords «no poden quedar-se en declaracions d’intencions» i ha reclamat mesures concretes per modernitzar l’organització, reforçar el personal i garantir una atenció pública «moderna, eficient i de qualitat».

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UGT exigeix el compliment íntegre dels acords subscrits i demana els recursos humans i organitzatius necessaris per enfortir l’Administració de la Seguretat Social i assegurar el relleu generacional de les plantilles.

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