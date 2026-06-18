La Universitat Pompeu Fabra impulsa a Girona un laboratori per ajudar l’empresa familiar a créixer
El Girona Corporate Governance Lab s’ha presentat al GironaHub amb una ponència de Marcos Eguiguren i una taula rodona amb Kave Home i Marlex
La UPF Barcelona School of Management ha presentat aquest dijous al GironaHub el Girona Corporate Governance Lab, una iniciativa concebuda com un espai de reflexió, debat i intercanvi de coneixement sobre govern corporatiu, empresa familiar i creixement empresarial. La jornada, titulada «Empresa catalana: créixer amb visió i impacte», ha posat el focus en la governança, el lideratge i la professionalització com a factors clau perquè les companyies catalanes puguin créixer de manera sostenible.
El Lab neix amb la voluntat d’acompanyar les empreses en els seus processos d’escalat, professionalització i relleu generacional, promovent una visió de llarg termini i les millors pràctiques de governança. Durant l’acte, aquest repte s’ha vinculat també a la necessitat de reforçar el teixit empresarial gironí i evitar la pèrdua de centres de decisió.
La primera part de la jornada ha anat a càrrec del doctor Marcos Eguiguren, Associate Provost de la UPF-BSM i expert en govern corporatiu, que ha ofert una ponència sobre els cicles de vida de les organitzacions i els reptes que afronten les empreses familiars en els seus processos de creixement. Eguiguren ha defensat que el repte principal no és només incorporar tecnologia o innovació, sinó fer evolucionar el model de negoci i la cultura corporativa segons el moment en què es troba cada companyia.
Tot seguit, la jornada ha continuat amb una taula rodona moderada per Fàtima Piqué, sotsdirectora general de la UPF-BSM, amb la participació d’Àlex Sanabras, CEO de Marlex, i Francesc Julià Gelabert, fundador de Kave Home. La conversa ha traslladat els conceptes plantejats per Eguiguren a l’experiència de dues empreses gironines i ha abordat els desafiaments de l’empresa catalana en un entorn cada vegada més competitiu.
Sanabras ha defensat que el creixement no sempre s’ha d’entendre només com un increment de vendes, sinó també com una millora en la qualitat del servei, l’estabilitat i la cura de les persones. Julià, per la seva banda, ha posat l’accent en el potencial de Girona i en la necessitat que el territori cregui més en la força de les seves empreses, reforçant la diferenciació, la innovació constant i la capacitat d’adaptació.
La sessió s’ha tancat amb la presentació del Girona Corporate Governance Lab a càrrec de Fàtima Piqué. El projecte es planteja com un punt de partida per crear una comunitat empresarial al voltant de la governança, la formació directiva i el creixement de les empreses familiars.
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