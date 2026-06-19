La compravenda d’habitatges a Girona registra el millor abril des del 2007
A Catalunya la compravenda d'habitatges creix un 7,9% interanual a l'abril amb 8.810 operacions, la dada més alta del mes en 19 anys
La compravenda d’habitatges a les comarques gironines va tancar el mes d’abril amb 1.190 operacions, fet que suposa un increment del 18,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan se’n van registrar 1.008, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’Institut Nacional d’Estadística.
Aquesta és la xifra més alta registrada en un mes d’abril a la província des del 2007, quan es van assolir 1.326 operacions. Per tant, l’abril d’aquest any se situa com el segon millor abril de tota la sèrie històrica i confirma el fort dinamisme del mercat immobiliari gironí, tot i que queda per sota dels registres del febrer i el març.
Del total de transaccions registrades a Girona aquest abril, 920 van ser d’habitatge usat i 270 d’obra nova. L’augment més intens es dona precisament en l’obra nova, que creix un 38,46% respecte a l’abril del 2025, mentre que les operacions d’habitatge usat pugen un 13,16%.
D’altra banda, segons les dades de l’INE, 1.149 compravendes van correspondre a habitatge lliure i 41 a habitatge protegit. L’habitatge lliure concentra així la pràctica totalitat de les operacions, amb més del 96% del total mensual.
Així doncs, el primer quadrimestre del 2026 a les comarques gironines ha tancat amb una activitat elevada, amb 5.253 compravendes d’habitatges entre gener i abril. Això representa un increment del 13,65% respecte al mateix període del 2025, quan se’n van acumular 4.622. L’activitat s’ha mantingut per sobre del miler d’operacions cada mes: 1.335 al gener, 1.415 al febrer, 1.313 al març i 1.190 a l’abril.
7,9% a Catalunya
La compravenda d’habitatges va créixer un 7,9% a l’abril a Catalunya en comparació al mateix mes de l’any passat fins a situar-se en 8.810 adquisicions, segons destaca l'ACN. Aquest nombre de compravendes suposa el segon registre més alt per un mes d’abril de la sèrie històrica de l’INE, només superat per l’abril del 2007, quan es van acumular 9.093 operacions. Tot i això, la dada d’abril, que és un 13,4% menor que la del mes de març, trenca alcista de pujades mensuals que es donava des de novembre de l’any passat.
La majoria de les transaccions són d’habitatge usat, que acumulen vuit de cada deu operacions amb un total de 7.103 registres a l’abril, un 6,3% més que en el mateix mes de l’any passat. L’alça també es dona entre els habitatges nous, que pugen un 14,4% interanual a l’abril, amb un total de 1.707 operacions.
Pel que fa al tipus de protecció, els habitatges lliures suposen el 95% de les compravendes, amb 8.417 registres, un 8,5% més que l’abril de l’any passat. Per contra, l’habitatge protegit perd pes amb una caiguda de compravendes d’un 5,3% interanual a l’abril, amb un total de 393 operacions. El regiment protegit representa menys del 5% de totes les operacions.
Per demarcacions, a Girona li segueixen Tarragona, amb una pujada de l’11,1% i 1.359 compravendes, i Barcelona, que creix un 8,1% fins a les 5.823 compravendes. En canvi, les compravendes a Lleida retrocedeixen un 21% fins a 438 registres.
En el conjunt de l’Estat, les compravendes augmenten un 1,4% durant l’abril respecte al mateix mes de l’any passat i se situen en 107.268 operacions.
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