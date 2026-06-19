Girona acull una jornada sobre l’impacte dels canvis globals en la gestió empresarial
La jornada, celebrada a la Facultat d’Economia i Empresa de la UdG, va incloure ponències, sessions de recerca i el lliurament dels Premis ACCID
La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Girona ha acollit la IX Jornada ACCID i APC, centrada en els efectes dels canvis geopolítics i econòmics globals en la gestió de les organitzacions. La trobada, organitzada per l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (Accid) amb la col·laboració del Col·legi d’Economistes de Catalunya i el suport de l’Ajuntament de Girona, ha reunit professionals, directius, acadèmics i estudiants.
Sota el lema «Del proteccionisme global a l’impacte local: reptes per a la comptabilitat i la direcció», la jornada ha plantejat com fenòmens com la incertesa internacional, la volatilitat econòmica i les noves dinàmiques comercials condicionen la comptabilitat, la direcció financera i la presa de decisions a les empreses.
La conferència inaugural ha anat a càrrec de Juan Fran Cuello de Oro Rozas, de LEO Pharma, que va exposar una visió estratègica sobre la direcció i la planificació financera en entorns marcats per la incertesa.
El programa també ha comptat amb la participació de representants d’empreses i organitzacions com LEO Pharma, PortAventura World, Volotea, Crowe, Cuatrecasas, Caixa d’Enginyers, RSM US LLP, Lawesome i Wolters Kluwer. També hi van intervenir professorat i investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya.
A més de les ponències i taules de debat, la jornada ha comptat amb sessions de docència i recerca, així com el lliurament dels Premis ACCID, destinats a reconèixer trajectòries i treballs en els àmbits de la comptabilitat i la direcció.
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