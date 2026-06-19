La gironina Rubau construirà a Mèxic sis estacions de tren per més de 170 milions d'euros
L’obra forma part del programa del Govern mexicà per recuperar i modernitzar el transport ferroviari de passatgers i preveu la construcció entre el 2026 i el 2029
El grup gironí Rubau, a través de la seva filial Rubau Mèxic, s’ha adjudicat el disseny i la construcció de sis estacions ferroviàries del nou tren de passatgers Saltillo-Nuevo Laredo, un dels projectes impulsats pel Govern mexicà per recuperar el transport ferroviari de passatgers al país. El contracte supera els 3.400 milions de pesos mexicans, equivalents a més de 170 milions d’euros, i reforça la presència internacional de la constructora en un dels seus mercats estratègics.
L’actuació ha estat adjudicada per l’Agència de Trens i Transport Públic Integrat (ATTRAPI) al consorci format per Rubau, ASCH i les empreses mexicanes RB Grupo i Grupo Hycsa. L’encàrrec inclou les estacions de General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac i Nuevo Laredo, situades al llarg del futur corredor ferroviari Saltillo-Nuevo Laredo, al nord de Mèxic.
Els treballs no es limitaran a l’execució de les obres. El contracte també preveu el desenvolupament del projecte constructiu i totes les infraestructures complementàries necessàries per posar en servei les estacions. El calendari fixa un termini de 31 mesos, entre el juny de 2026 i el gener de 2029.
L’adjudicació arriba després d’un procés de licitació internacional en què van participar sis consorcis. La proposta del grup del qual forma part Rubau va obtenir la millor puntuació global després de l’avaluació tècnica i econòmica feta per l’ATTRAPI.
Els moviments de l'empresa a Mèxic
Per a Rubau, l’operació suposa afegir una nova adjudicació de gran volum a la seva cartera mexicana. El grup desenvolupa activitat al país des de fa més de quinze anys, amb projectes vinculats a obra pública, concessions i construcció. En aquest període, Mèxic s’ha consolidat com un dels mercats exteriors amb més pes dins de l’estratègia internacional de la companyia gironina.
De fet, aquesta nova obra ferroviària arriba poc després d’una altra adjudicació rellevant al mateix país. Rubau Mèxic es va adjudicar recentment la construcció d’una variant viària al municipi de Maravatío, a l’estat de Michoacán, per 38,5 milions d’euros. El projecte, adjudicat per una empresa del grup espanyol Abertis, preveu 7,1 quilòmetres de carretera nova i la modernització d’1,3 quilòmetres més de la carretera estatal Maravatío-Ciudad Hidalgo. El termini d’execució previst és de 487 dies, entre el 2 de març de 2026 i el 2 de juliol de 2027.
Aquesta obra viària es desenvolupa a través d’una UTE participada al 50% per Rubau Mèxic i al 50% per Grupo Hycsa, una de les empreses que també forma part del consorci adjudicatari de les sis estacions del tren Saltillo-Nuevo Laredo.
La presència de Rubau a Mèxic també inclou la concessió de l’autopista Silao-San Miguel de Allende, adjudicada el 2024 juntament amb VISE. Aquell projecte preveu el disseny, la construcció, el finançament i l’explotació d’una nova infraestructura a l’estat de Guanajuato. A més, la companyia té prevista una actuació per construir una autopista de 31,5 quilòmetres a l’estat de San Luis Potosí, amb un pressupost superior als 3.400 milions de pesos mexicans, també més de 170 milions d'euros.
Fundada fa més de 50 anys, Rubau desenvolupa la seva activitat en la construcció, concessió, conservació i manteniment de projectes d’obra civil i edificació. En els darrers anys, el grup ha ampliat el negoci cap a àmbits com la mobilitat, el transport, l’aigua, l’habitatge, les energies renovables, la rehabilitació d’edificis i les matèries primeres. Segons les darreres dades disponibles a la plataforma Insight View d’Iberinform, el grup va registrar unes vendes consolidades de 202,81 milions d’euros el 2024, un 10% més que l’any anterior.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
- Girona tindrà el 'parc inclusiu més gran' de la ciutat el 2027 a la zona dels Químics
- Una parella denuncia que un CAP de Salt fa en castellà les classes de preparació al part
- Ferran Adrià: «La dieta mediterrània està molt bé com a ‘màrqueting’, però no existeix»
- Cop milionari al negoci de la marihuana a la província de Girona: 28 detinguts i més de 30 immobles bloquejats
- Continua el càsting al Girona per trobar el nou entrenador
- El Girona FC és 'propietari' de Montilivi
- Girona defensa al jutjat que el retrat de Felip VI amb fotos de l'1-O no contravé la llei i que es penja al lloc adequat