La intel·ligència artificial necessita més que tecnologia: necessita criteri humà
La intel·ligència artificial no és una entelèquia. De fet, s’ha convertit en una de les grans forces transformadores del nostre temps. Està modificant la manera com treballem, aprenem, prenem decisions i ens relacionem amb el nostre entorn. Davant d’aquesta revolució, la pregunta ja no és si la IA canviarà el món, sinó qui estarà preparat per liderar aquest canvi
Cada vegada hi ha una necessitat cada cop més urgent de formar professionals capaços de comprendre, desenvolupar i aplicar la IA sense perdre de vista el factor humà. Per això, la Universitat Pontifícia Comillas ha construït una proposta formativa que busca donar resposta a una necessitat cada cop més evident: formar professionals capaços de comprendre, desenvolupar i aplicar la intel·ligència artificial sense perdre de vista el factor humà. Perquè si alguna cosa distingeix Comillas en l’actual panorama acadèmic és, precisament, la seva convicció que la tecnologia només desplega tot el seu potencial quan es posa al servei de les persones.
Això l’ha portat a formar part del III Fòrum d’Implementació de la IA a les organitzacions: de l’estratègia a la pràctica, una trobada que se celebrarà el pròxim 25 de juny, de 10 a 13 hores, a l’Espacio Bertelsmann, situat al carrer O'Donnell, 10, de Madrid. Aquesta jornada se centrarà a analitzar com la intel·ligència artificial està passant de la planificació estratègica a l’aplicació real en empreses, administracions i institucions. A més, comptarà amb representants dels àmbits empresarial, institucional, acadèmic i tecnològic per abordar els principals reptes de la implementació de la IA a les organitzacions, des de la presa de decisions i la productivitat fins a la regulació, la governança, el talent, la inclusió i la transformació digital. Un dels ponents serà David Contreras, cap d’estudis del Grau i Màster en Enginyeria Matemàtica i Intel·ligència Artificial (iMAT) de Comillas.
Una visió diferent de la intel·ligència artificial
Mentre que bona part de l’oferta educativa en IA se centra exclusivament en el desenvolupament tecnològic, Comillas aposta per un enfocament integral que combina coneixement tècnic, aplicació pràctica i reflexió ètica. La universitat entén que la intel·ligència artificial no substitueix les persones, sinó que n’amplia les capacitats. Per això, el seu model formatiu incorpora una visió humanista que situa els valors, la responsabilitat i l’impacte social al centre de l’aprenentatge.
L’objectiu és clar: formar professionals que no només sàpiguen utilitzar algorismes avançats o desenvolupar solucions basades en dades, sinó que també comprenguin les implicacions de les seves decisions en àmbits tan sensibles com la salut, l’energia, la mobilitat, la indústria o els serveis. L’aposta de Comillas per la intel·ligència artificial no es limita a una titulació concreta. La universitat ha desenvolupat un autèntic ecosistema formatiu que cobreix tot el recorregut professional, des dels estudis de grau fins a l’especialització avançada. Per això, entre els seus programes destaca el Grau en Matemàtiques i Intel·ligència Artificial, dissenyat per a aquells que volen construir una sòlida base científica i tecnològica en un dels àmbits amb més projecció laboral.
A aquesta oferta s’hi suma una proposta de postgrau especialment orientada a donar resposta a les noves demandes del mercat, amb programes com el Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, el Màster Universitari en Intel·ligència Artificial Aplicada, el Màster Universitari en Digitalització i IA, el Màster Universitari en Business Analytics, el Màster Universitari en Big Data o el Màster Universitari en Indústria Intel·ligent, a més de l’innovador Màster en Filosofia de la Intel·ligència Artificial.
La proposta es completa amb cursos i microcredencials orientats a professionals que busquen incorporar la IA a la seva activitat diària i adquirir competències específiques en un entorn laboral cada vegada més condicionat per la transformació digital. Així mateix, s’ha posat en marxa recentment DIGNUM, un innovador centre centrat en la intel·ligència artificial humanista i la sobirania de la dada, impulsat per José María Álvarez-Pallete.
La IA, una competència transversal
Les titulacions són importants, però la intel·ligència artificial forma part d’una estratègia global dins de la universitat. A través de la seva Oficina d’Intel·ligència Artificial, Comillas impulsa la integració ètica, eficient i transversal d’aquesta tecnologia en tots els àmbits de la institució: la recerca, la gestió, la innovació i, especialment, la docència. L’objectiu és que qualsevol estudiant, independentment de la seva disciplina, sigui capaç d’entendre i utilitzar la intel·ligència artificial dins del seu àmbit professional.
Una visió que connecta directament amb les demandes de les empreses, cada vegada més interessades en perfils híbrids que combinin especialització tècnica amb capacitat d’anàlisi, pensament crític i comprensió de l’impacte social de les noves tecnologies. La formació en intel·ligència artificial viu un moment d’expansió sense precedents. Tanmateix, la velocitat dels canvis tecnològics exigeix alguna cosa més que adquirir coneixements. Requereix desenvolupar una capacitat permanent d’adaptació, comprendre els reptes ètics que acompanyen l’automatització i aprendre a prendre decisions responsables en entorns complexos.
Aquesta és precisament la filosofia que inspira la proposta de Comillas: formar professionals capaços de liderar la transformació digital amb intel·ligència humana. Un enfocament que es resumeix en tres pilars fonamentals: rigor tècnic, aplicació real i responsabilitat ètica.
Una reflexió imprescindible al Fòrum del dia 25
La rellevància d’aquest debat també serà present al Fòrum del pròxim 25 de juny, en què participarà David Contreras, una de les veus que millor representen la necessitat d’abordar la intel·ligència artificial des d’una perspectiva estratègica i transversal. La seva intervenció permetrà aprofundir en alguns dels grans interrogants que acompanyen el desenvolupament d’aquesta tecnologia: com integrar la IA a les organitzacions, com generar valor real més enllà de la innovació superficial i com preparar els professionals que hauran de desenvolupar-se en un escenari cada vegada més marcat per la convivència entre capacitats humanes i sistemes intel·ligents.
Preguntes que es troben al centre de la transformació actual i que universitats com Comillas han decidit afrontar des d’una visió àmplia, integradora i profundament connectada amb les necessitats de la societat. Perquè el futur de la intel·ligència artificial no dependrà únicament de la potència dels algoritmes. Dependrà, sobretot, de les persones capaces d’utilitzar-los amb criteri, responsabilitat i propòsit. I és aquí on comença la veritable formació.
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