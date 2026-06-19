Mimasa celebra 40 anys amb presència en més de 80 països
La companyia, fundada el 1986, fabrica maquinària de rentat i higienització per a sectors com l’alimentari, el logístic i el farmacèutic
L’empresa gironina Mimasa commemora els 40 anys de trajectòria. Fundada el 1986, la companyia es dedica al disseny i fabricació de maquinària de rentat, sistemes industrials i processos d’higienització per a sectors com l’alimentari, el logístic i el farmacèutic.
L’activitat de Mimasa va començar amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la indústria local. Quatre dècades després, l’empresa exporta els seus sistemes de rentat i higienització a més de 80 països i té presència en mercats dels cinc continents.
La companyia ha orientat una part del seu desenvolupament a la fabricació d’equips a mida i a la incorporació de solucions per reduir el consum d’aigua, energia i productes químics en els processos de neteja industrial. Segons l’empresa, aquesta línia de treball respon a la necessitat d’adaptar-se a normatives d’higiene cada vegada més exigents i a la demanda d’eficiència dels seus clients.
El director general de Mimasa, Albert Puxan, ha destacat el paper dels clients i de l’equip en l’evolució de l’empresa. “Arribar als 40 anys de vida és un orgull i, sobretot, un reconeixement a la confiança dels nostres clients i a l'esforç de tot l'equip humà que ha format i forma part de Mimasa”, ha afirmat.
Puxan també ha situat la digitalització i la sostenibilitat com dos dels eixos de futur de la companyia. “No només celebrem el passat, sinó que mirem cap al futur amb el repte de continuar liderant la digitalització de la higiene industrial i la sostenibilitat en cada un dels nostres equips”, ha afegit.
De cara als pròxims anys, Mimasa preveu continuar incorporant tecnologies vinculades a la indústria 4.0, l’automatització i la connectivitat als seus sistemes, amb l’objectiu d’augmentar l’autonomia dels equips i optimitzar els costos operatius dels processos industrials.
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