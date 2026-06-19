El turisme rural gironí preveu un 95% d’ocupació a l’agost
Les cases rurals gironines preveuen una ocupació del 70% a l'interior i del 90% a la Costa Brava durant el juliol
Les cases de turisme rural de les comarques gironines encaren l’estiu amb bones perspectives d’ocupació. Turisme Rural Girona preveu que els establiments arribin al 70% d’ocupació durant el juliol a les zones d’interior i al Pirineu de Girona, mentre que a la Costa Brava la previsió s’enfila fins al 90%. Per a l’agost, l’associació situa ara mateix l’ocupació prevista en el 95% al conjunt de les comarques.
El sector arriba als mesos forts de la temporada amb un volum de reserves que permet anticipar un estiu satisfactori. Segons l’Associació de Cases de Turisme Rural de les comarques gironines, la demanda continua vinculada a visitants que busquen allotjaments en entorns naturals, tranquil·litat i una experiència de proximitat al territori.
La nota menys positiva arriba per Sant Joan. El fet que la revetlla caigui aquest any en dimarts ha condicionat els hàbits de reserva i ha fet que molts hostes optin per dues fórmules: avançar l’estada al cap de setmana anterior o reservar de dilluns a dimecres. Això ha reduït la durada mitjana de les estades vinculades a la festivitat fins a unes dues nits.
La configuració del calendari també ha fet que hi hagi cases rurals disponibles per a la nit de la revetlla, ja que una part dels clients ha preferit reservar el cap de setmana anterior o el posterior. Turisme Rural Girona calcula que l’ocupació entre el 22 i el 24 de juny se situarà al voltant del 65%, per sota d’altres anys en què la festivitat permetia enllaçar més dies de descans.
Malgrat aquest descens puntual per Sant Joan, l’associació valora positivament el nivell de reserves per a l’estiu, tant a les cases rurals completes com als allotjaments per habitacions. El sector defensa que les comarques gironines continuen sent una destinació atractiva per al turisme rural, amb establiments repartits entre masoveries, masies i cases de poble.
Turisme Rural Girona destaca també el paper dels propietaris com a prescriptors del territori i de l’oferta turística local. Les cases rurals continuen sent una opció valorada per famílies, parelles i grups que busquen estades en contacte amb la natura i amb l’interior de la demarcació.
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