Rècord Guiness per a l'empresa gironina Flock Drone Art Studio per fer la frase més llarga escrita amb drons
Han dibuixat al cel de Porto el missatge '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível'
ACN
L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto (Portugal). La companyia ha assolit el rècord Guiness a la frase més llarga escrita amb drons després de donar forma al cel el missatge '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível'. A més, també ha batut el rècord europeu del major nombres de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
A l'espectacle, celebrat a la mitjanit de divendres a dissabte, Flock Drone Art Studio ha desplegat 3.097 drons sincronitzats, superant l'anterior rècord europeu. A més, ha donat forma al cel de Porto a la frase '3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, nao existe impossível' (3100 drons i un únic propòsit: quan somiem junts, res és impossible), reconeguda per Guinness World Records com la més llarga mai escrita mitjançant un espectacle de drons. L'anterior rècord es va signar a Tailàndia el desembre del 2025.
L'empresa arriba a aquest reconeixement internacional després d'haver deixat la seva empremta en alguns dels projectes d'art aeri més destacats dels darrers anys, entre els quals figuren els actes vinculats a la culminació de la Sagrada Família.
Amb seu a Girona, Flock Drone Art Studio està especialitzada en el disseny i la producció d'espectacles de drons que combinen tecnologia, creativitat i narrativa visual i porten les seves creacions a esdeveniments culturals i institucionals de gran format.
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