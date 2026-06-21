Bones previsions turístiques per l’estiu a la Costa Brava
El sector turístic gironí arriba als mesos forts amb reserves sòlides, prudència per la meteorologia i bones perspectives al litoral
El sector turístic de les comarques gironines arriba als mesos forts de l’any amb bones perspectives, un ritme de reserves estable i la previsió de mantenir o fins i tot millorar els resultats de l’any passat. Els càmpings esperen ocupacions molt altes al juliol i, sobretot, a l’agost. Els apartaments turístics detecten una evolució superior a la del 2025. El turisme rural preveu un agost gairebé ple, l’hostaleria de la Costa Brava Centre confia a repetir una temporada molt bona i algunes cadenes hoteleres ja treballen amb previsions pròximes al ple.
La temporada comença, a més, amb un context favorable per a les destinacions mediterrànies percebudes com a segures. Segons CaixaBank Research, la despesa turística amb targeta a les comarques gironines va créixer un 6% el 2025 respecte del 2024, i l’increment va ser del 7% entre juny i setembre. L’entitat també apunta que el turisme internacional ha resistit en els primers mesos del 2026 i que els vols programats anticipen una temporada alta robusta a l’Estat.
L’agost apunta al ple
Els càmpings gironins encaren l’estiu amb una previsió positiva, amb la idea de repetir els bons nivells de l’any passat. El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, preveu «una temporada molt similar a la de l’any passat, amb bons nivells d’ocupació i un ritme de demanda estable». El sector espera que molts establiments puguin fregar el ple durant els mesos centrals, especialment a l’agost i en les setmanes de més demanda de juliol.
El ritme de reserves és ara mateix molt semblant al de l’estiu passat, un indicador que dona confiança al sector. Tot i això, els càmpings mantenen la cautela perquè la meteorologia i el context internacional poden influir en les decisions de darrera hora. Aquesta previsió arriba després que els establiments associats hagin declarat més de 35 milions d’euros en inversions per a la temporada 2026.
Els mercats funcionen de manera equilibrada. Es manté el pes del client català, estatal, francès, neerlandès i belga, i també s’observa un repunt del mercat alemany. El client internacional continua sent clau, ja que representa el 47% dels clients i el 63% de les pernoctacions als càmpings gironins.
Apartaments a l’alça
Els apartaments i habitatges d’ús turístic també arriben a la temporada amb una previsió favorable. El vicepresident de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona, Toni Garcia, apunta que les primeres dades indiquen «una evolució positiva de l’ocupació» respecte dels mateixos períodes de l’any passat.
Segons l’ATA, les previsions apunten a una ocupació superior a la del 2025, sobretot a les principals destinacions de costa i a les zones amb més dependència del turisme internacional. Els mesos de maig i juny ja han registrat nivells de demanda lleugerament superiors als del mateix període de l’any anterior.
L’associació, però, reclama prudència perquè una part de l’increment pot respondre a una reserva més anticipada i no necessàriament a una demanda final molt més alta. El context geopolític internacional també pot jugar a favor de la Costa Brava, sobretot entre mercats com el britànic i l’alemany, que poden optar per destinacions percebudes com més estables.
El rural aguanta
El turisme rural també enceta l’estiu amb bones xifres a les comarques gironines. Turisme Rural Girona preveu una ocupació del 70% al juliol a les zones d’interior i al Pirineu de Girona, mentre que a la Costa Brava la previsió s’enfila fins al 90%. Per a l’agost, l’associació situa ara mateix l’ocupació prevista en el 95% al conjunt de les comarques.
La nota menys positiva arriba per Sant Joan. El fet que la revetlla caigui en dimarts ha retallat la durada de les estades i ha fet que molts clients optin pel cap de setmana anterior o per reserves de dilluns a dimecres. El sector calcula una ocupació del 65% entre el 22 i el 24 de juny.
Costa Brava Centre confia
A la Costa Brava Centre, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme també espera una temporada similar a la de l’any passat. La seva gerent, Judit Lloberol, explica que «la majoria de reserves van més a últim moment, sobretot pel que fa al turista nacional», però apunta que les ocupacions dels mesos més forts haurien de mantenir-se en nivells semblants als del 2025, un any que el sector considera molt bo.
El visitant nacional i el francès continuen sent els perfils principals per proximitat, però Lloberol també destaca la presència de clients de la resta d’Europa, britànics i nord-americans. Aquests últims arriben sobretot fora de temporada i sovint vinculats al cicloturisme. La patronal també ha notat un augment de visitants sud-americans, que atribueix a la percepció de la Costa Brava com una destinació segura en un context internacional incert.
La restauració preveu una afluència semblant a la dels allotjaments, amb el suport afegit de la segona residència. Les zones de platja parteixen amb millors perspectives que alguns punts d’interior, tot i que el resultat dependrà en bona mesura de la meteorologia. Les principals preocupacions del sector són la disponibilitat de personal, l’augment dels preus i l’evolució de les situacions polítiques i internacionals.
Ona Hotels al 95%
En el segment hoteler, Ona Hotels & Apartments preveu una ocupació mitjana pròxima al 95% entre juny, juliol i agost als seus establiments de Palamós i Lloret de Mar. La companyia espera mantenir els nivells rècord del 2025 i millorar la rendibilitat amb un increment del 4% de la tarifa mitjana diària i una facturació fins a un 5% superior a la de l’any passat a la Costa Brava.
La cadena atribueix aquestes previsions al pes del mercat espanyol i francès. El conseller delegat d’Ona Hotels & Apartments, Nacho Barrau, defensa que «la Costa Brava és un motor econòmic indiscutible del turisme nacional». Per afrontar la temporada alta, la companyia preveu desplegar una plantilla de més de 200 treballadors entre Ona Palamós i Ona Don Juan, a Lloret de Mar.
Amb tot, la fotografia general és d’optimisme prudent, amb reserves sòlides, mercats de proximitat actius, demanda internacional estable i una percepció de seguretat que pot jugar a favor de la Costa Brava aquest estiu. El temps, les reserves d’última hora, els preus, la disponibilitat de personal i el context internacional acabaran de marcar la diferència entre una bona temporada i una temporada molt bona.
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