El càmping La Ballena Alegre celebra mig segle d’activitat a Sant Pere Pescador
L’establiment ha reunit més de 150 persones en un acte amb representants del sector turístic i de diverses administracions
El Càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, ha celebrat aquest divendres el seu 50è aniversari amb un acte a les seves instal·lacions, davant la badia de Roses. La trobada ha reunit més de 150 persones, entre representants institucionals, empresarials, del sector turístic i d’entitats vinculades al territori.
L’establiment, obert el 1976, ha aprofitat la commemoració per repassar la seva trajectòria i presentar BAM Resorts, Ballena Alegre Management, la nova operadora del grup. Segons ha explicat Manel Arraut, soci i exconseller delegat del càmping, la companyia ja gestiona tres càmpings més i té nous projectes en marxa. Arraut també ha situat el naixement de BAM Resorts com un nou pas empresarial del grup. "És la nostra operadora, un vehicle per portar l’esperit de La Ballena Alegre al món.
A l’acte hi han intervingut Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador. També hi han assistit Josep Bofill, alcalde de l’Escala; Jordi Masquef, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona, entre altres representants del sector.
Hereu ha destacat el pes del càmping dins l’activitat turística i ha situat entre els principals reptes del sector la desestacionalització, la diversificació, la creació de propostes amb més valor afegit i la digitalització. Segons ha indicat, el sector ha registrat "50 milions de pernoctacions el 2025 a tota Espanya". També ha afirmat que "Catalunya i la Costa Brava lideren l’evolució del càmping a l’Estat".
Noguer ha remarcat el paper dels càmpings gironins dins l’oferta turística de la demarcació. Durant la seva intervenció, ha afirmat que La Ballena Alegre celebra "50 anys de vendre felicitat i de fer millor les coses" i s’ha adreçat a l’equip del càmping per dir-los: "Heu d’estar orgullosos perquè contribuïu a prestigiar el sector del càmping de la Costa Brava i Girona".
L’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, ha parlat del recorregut de l’establiment i ha destacat "el full de ruta" seguit per la direcció. "Quan veus el punt on està després de 50 anys, és una història d’èxit", ha afirmat. També ha fet referència a la sostenibilitat, a l’ús dels recursos naturals i a la relació amb productors alimentaris del territori.
La commemoració també ha servit per recordar diferents etapes de la història del càmping i per homenatjar les persones que han format part del projecte, des de les famílies fundadores fins als treballadors, col·laboradors i clients. L’acte s’ha tancat amb una bufada d’espelmes amb La Ballenita, la mascota del càmping, juntament amb fundadors i directius, i amb una batucada i un espectacle de natació sincronitzada.
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