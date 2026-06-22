Ni carrera ni màster: aquesta feina sense estudis pot pagar gairebé 3.000 euros al mes
Hi ha múltiples feines que permeten guanyar molts diners amb pocs estudis
Cristian Miguel Villa
Durant anys es va treballar a escala social per fer calar la idea que més estudis implicarien un millor sou a llarg termini, però no sempre és així. De fet, hi ha feines que no requereixen una carrera universitària, però sí una formació tècnica concreta.
La professió que més destaca entre totes aquestes és clarament la d’electricista professional, ja que en el millor dels casos un d’aquests treballadors pot arribar a cobrar una mitjana de 2.800 euros al mes.
Un altre dels grans atractius de la feina d’electricista és que la formació és ràpida; en molts casos es completen els estudis pertinents en només dos o tres mesos, i es considera una feina estable tant com a autònom com treballant per a una empresa.
Però aquesta no és l’única feina en què no sempre es compleix la idea que més anys d’estudi equivalen automàticament a millors sous: els instal·ladors de plaques solars viuen ara mateix un gran auge, amb salaris que es poden moure entre els 2.200 i els 2.600 euros al mes.
Així mateix, els tècnics de climatització també se situen en aquest mateix rang, d’entre 2.200 i 2.600 euros mensuals, i, si bé ja hi ha un esglaó següent força inferior en termes econòmics, encara es troben professions viables amb la necessitat de molt pocs estudis.
Una d’aquestes feines és la de repartidor o missatger, impulsada pel mercat actual i amb sous d’entre 1.300 i 1.600 euros mensuals. També hi ha els cuidadors de persones grans, cada vegada més necessaris per l’envelliment de la població, amb salaris de 1.100 a 1.400 euros al mes.
En última instància també es poden destacar els operaris de fàbrica o magatzem, amb sous de 1.200 a 1.500 euros, i els netejadors, una feina essencial que avui dia reporta guanys de 1.000 a 1.300 euros mensuals.
La conclusió és clara: la universitat continua sent important en molts sectors, però ja no és l’única via per accedir a un sou competitiu. En un mercat que necessita mans qualificades, els oficis tècnics han recuperat un valor que durant anys es va donar per perdut.
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