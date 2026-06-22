Girona registra el millor abril d’hipoteques sobre habitatge des del 2010
Girona va tancar l’abril amb 814 hipoteques sobre habitatge, un 34,8% més que el mateix mes de l’any passat, quan se’n van signar 604, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És el millor registre en un mes d’abril a la demarcació des del 2010, quan se’n van constituir 1.060.
El capital prestat per comprar un pis o una casa va arribar als 143,3 milions d’euros, davant dels 98,2 milions de l’abril del 2025. Això suposa un increment del 45,9% en un any. De mitjana, cada hipoteca es va situar en 176.070 euros, per sobre dels 162.604 euros d’un any abans.
El balanç del primer quadrimestre confirma l’impuls de l’activitat hipotecària a Girona. Entre gener i abril s’han constituït 3.613 hipoteques sobre habitatge a la demarcació, un 34,1% més que en el mateix període del 2025, quan se’n van signar 2.694. El capital prestat acumulat s’enfila fins als 633,2 milions d’euros, davant dels 440,1 milions d’un any abans, amb un increment del 43,9%.
Tot i aquest repunt, el mercat encara queda molt lluny dels màxims històrics assolits durant el boom. El rècord per a un mes d’abril a Girona es va produir el 2005, amb 2.814 hipoteques sobre habitatge. També queden molt per sobre els registres del 2007, amb 2.339 operacions, i del 2006, amb 2.198.
Catalunya també accelera
El nombre d’hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.506 signatures durant l’abril, amb un increment interanual del 18,5% que el situa com el mes d’abril amb més crèdits hipotecaris tancats des del 2010, segons dades provisionals actualitzades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny del 2024. El capital mitjà prestat per cada hipoteca ascendeix a 195.060 euros l’abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l’any passat, quan la hipoteca mitjana se situava en 178.413 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s’enfila fins als 1.464 milions d’euros, un 29,6% més que l’abril de l’any passat, explica l'ACN.
L’estadística mostra que, en el conjunt de Catalunya, s’han signat a l’abril gairebé 1.200 hipoteques més que en el mateix de l’any passat, fins a superar el llindar de 7.500 registres. Tanmateix, les xifres queden lluny dels nivells que es veien abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, quan es van superar les 20.000 hipoteques signades l’abril del 2005.
Per demarcacions, Tarragona segueix a Girona amb un creixement del 20,5% i 823 hipoteques, i Barcelona, que puja un 17,2% fins a les 5.562 operacions. Lleida creix per sota de la resta, en un 2,3%, i registra 307 signatures durant l’abril.
En l’import mitjà, els crèdits més alts es donen a Barcelona, de 210.253 euros per operació (+9,1%), seguits per Girona amb 176.070 euros (+8,3%), Tarragona amb 137.758 euros (+12,9%), i Lleida amb 123.782 euros (+11,9%).
Catalunya, la segona comunitat que més creix
Si s’agafa la radiografia estatal, Catalunya és la segona comunitat que registra una pujada més acusada en el nombre de crèdits hipotecaris en el mes d’abril, només superada per Castella-la Manxa, que creix un 18,7% interanual, dues dècimes més que la dada catalana.
En el conjunt de l’Estat espanyol, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatge va ser de 40.010 durant l’abril, un 2,3% més en comparació al mateix mes de l’any passat, i l’import mitjà dels préstecs va ser de 173.331 euros, un 11,1% interanual més.
El tipus d’interès mitjà va ser del 2,90% a l’Estat amb un termini mig pactat de 25 anys per retornar els préstecs. El 37,1% de les operacions es van fer sobre un tipus variable i un 62,9% a tipus fix.
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