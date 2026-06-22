Les càrnies gironines posen la IA i la robòtica a treballar a granges i escorxadors
Diverses empreses de la província participen en projectes d’Innovacc que sumen 8,3 milions d’euros de pressupost sol·licitat
Les empreses càrnies i agroalimentàries gironines volen portar més tecnologia a granges, escorxadors i plantes d’elaboració per guanyar control, reduir errors i contenir costos. Companyies com Noel Alimentaria, Espuña, Friselva, Boadas, Batallé, Olot Meats, Pernils Llémena, Nutrex, J. Vilà o J. Curós figuren entre els participants dels 31 projectes que Innovacc, el clúster de la carn i la proteïna alternativa amb seu a Olot, ha presentat a la sol·licitud dels Grups Operatius 2026. El conjunt de les iniciatives suma 8,3 milions d’euros de pressupost sol·licitat i 6,75 milions d’euros d’ajut demanat, encara pendent de resolució. Entre les propostes amb presència gironina hi ha projectes que incorporen intel·ligència artificial, robòtica, visió per computador, dades i automatització per guanyar control en diferents punts de la cadena.
El moviment reflecteix un canvi de fons en la indústria. La tecnologia apareix com una eina per intervenir en fases molt concretes de la producció. Pot servir per anticipar incidències, automatitzar tasques repetitives, reduir pèrdues o aprofitar millor recursos que fins ara podien acabar convertits en residus.
Un dels projectes que parla de manera més directa d’intel·ligència artificial (IA) és Pigia. La iniciativa, amb Norfrisa, Boadas i Leitat, planteja predir riscos microbiològics en la cadena porcina a partir de l’anàlisi genètica dels microorganismes i IA. Per a les empreses càrnies, detectar abans una possible incidència pot tenir efectes en els controls interns, la seguretat alimentària i la traçabilitat del producte.
La robòtica entra sobretot a l’inici de la cadena, a les granges. Selecció Batallé participa en Dronpig, un projecte que combina drons, robòtica i monitorització intel·ligent per a l’alimentació i el seguiment individualitzat de porcs d’engreix dins d’una plataforma IoT. La proposta trasllada la tecnologia a l’explotació ramadera, abans que els animals arribin a l’escorxador, i apunta a una gestió més precisa del procés.
Un altre projecte porta la tecnologia a la revisió de la carn en una fase clau del procés. Miat Inspect, amb Olot Meats, Noel Alimentaria, Nuna Solutions i AWEC, preveu identificar automàticament brutícia i lesions a les canals mitjançant visió per computador.
Tecnologia al producte elaborat
La tecnologia també arriba al producte elaborat. Espuña participa en Pernitec, una proposta centrada en el pernil que planteja utilitzar visió artificial i processament de dades per caracteritzar el producte sense destruir-lo i fer-ne un especejament virtual amb un bessó digital. J. Vilà i J. Curós, per la seva banda, formen part d’Etiq-IA, un projecte per desenfilar, etiquetar i verificar visualment fuets de manera automàtica mitjançant visió artificial.
Els projectes seleccionats també mostren una altra preocupació del sector, reduir pèrdues i aprofitar millor els recursos. Boadas i Friselva participen en Proteincirc, que busca valoritzar subproductes carnis per obtenir extractes proteics amb aplicacions alimentàries, cosmètiques i agronòmiques. Boadas també figura a Res2rec, centrat a aprofitar residus líquids de la indústria càrnia per recuperar biogàs, nutrients i aigua. A més, el projecte Sosticur, amb Pernils Llémena i Noel Alimentaria, planteja un model de producció de pernil curat amb residu zero de salmorra en el salat.
La resolució dels ajuts serà el filtre decisiu per saber quines proves poden tirar endavant. La convocatòria mobilitza en total 95 organitzacions, entre empreses sòcies i no sòcies d’Innovacc, centres de recerca i clústers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català