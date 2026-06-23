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CaixaBank i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre renoven el conveni de col·laboració amb una línia de crèdit de 100 milions

L’acord preveu condicions preferents per a empreses associades i finançament per a renovació d’instal·lacions, circulant i gestió de tresoreria

El director comercial de Banca Empreses Catalunya Nord Est de CaixaBank, Òscar Ferrer Castellví, i la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé.

El director comercial de Banca Empreses Catalunya Nord Est de CaixaBank, Òscar Ferrer Castellví, i la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé. / DdG

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Redacció

Redacció

Palafrugell

CaixaBank i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre han renovat el conveni de col·laboració, que compta amb una línia de crèdit de 100 milions d’euros per a empreses del sector turístic i hoteler.

L’acord ha estat signat pel director comercial de Banca Empreses Catalunya Nord Est de CaixaBank, Òscar Ferrer, i per la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé.

El conveni estableix un marc de col·laboració comercial i financera entre les dues entitats. L’objectiu és facilitar als membres de l'entitat l’accés a productes i serveis de CaixaBank en condicions preferents.

La línia de crèdit prevista en l’acord està destinada a finançar projectes de renovació d’instal·lacions, necessitats de circulant, gestió de tresoreria, assegurances, banca en línia i altres serveis vinculats a l’activitat de les empreses turístiques i hoteleres.

Les empreses associades també tenen accés als serveis de CaixaBank Hotels & Tourism, l’àrea especialitzada de l’entitat financera en allotjament turístic. Segons CaixaBank, aquesta divisió treballa amb més d’11.700 clients del sector i disposa d’un equip de 30 professionals especialitzats, amb el suport de més de 1.500 assessors de CaixaBank Empreses.

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Per la seva banda, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre difondrà entre els seus associats l’oferta de productes i serveis inclosa en el conveni, així com altres promocions que puguin ser d’interès per al col·lectiu.

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CaixaBank i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre renoven el conveni de col·laboració amb una línia de crèdit de 100 milions

CaixaBank i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre renoven el conveni de col·laboració amb una línia de crèdit de 100 milions

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