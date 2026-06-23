Garatge Selva Diesel, de taller a Fornells a referent gironí del vehicle industrial
L’empresa fundada per Joan Triola celebra 40 anys amb un homenatge els treballadors que han fet possible el seu creixement, amb una plantilla que ja arriba als 70 professionals, i amb instal·lacions a Riudellots i Llers
Quan Joan Triola va obrir el primer taller a Fornells de la Selva, l’any 1986, difícilment es podia imaginar que quatre dècades després aquell projecte s’hauria convertit en una de les empreses de referència en el manteniment i la reparació de vehicles industrials a les comarques gironines. Quaranta anys més tard, Garatge Selva Diesel ha volgut celebrar aquesta trajectòria amb una jornada sorpresa dedicada, sobretot, a les persones que l’han fet possible.
El grup, dirigit actualment per Albert Triola, director gerent, i amb Joan Triola com a gerent i fundador, compta avui amb tres instal·lacions entre Riudellots de la Selva i Llers i una plantilla de 70 professionals. L’empresa és concessionari oficial de DAF Trucks a les comarques gironines i servei autoritzat d’altres marques internacionals, una especialització que li ha permès créixer en paral·lel a les necessitats del sector del transport de mercaderies i donar servei a flotes i vehicles professionals.
La commemoració del 40è aniversari va tenir com a eix central el reconeixement als treballadors. Segons Albert Triola, l’objectiu de la celebració era precisament posar en valor el paper de l’equip humà, perquè sense la seva feina, dedicació i compromís no hauria estat possible arribar fins aquí. Per això, la direcció va organitzar una jornada sorpresa que va reunir treballadors actuals, extreballadors i antics socis vinculats a la història de l’empresa.
Jornada de celebració
Els participants van ser convocats de bon matí a les instal·lacions de Garatge Selva Diesel sense conèixer quin seria el destí de la jornada. Des d’allà, diversos autobusos els van traslladar fins al Mas d’Osor, l’espai escollit per a la celebració. En arribar-hi, tots els assistents van rebre una gorra commemorativa del 40è aniversari.
La trobada es va desenvolupar en un ambient festiu i distès, marcat pels retrobaments, les converses i els records compartits entre diferents generacions de persones vinculades a l’empresa. Un dels moments centrals va ser una activitat de gimcana i team building, organitzada per Anigami, amb proves de coordinació, equilibri i cooperació. La proposta va servir per remarcar valors com el treball en equip, la confiança i la comunicació, elements que formen part de la cultura de l’empresa des dels seus inicis.
Un dinar amb Nandu Jubany
La jornada també va incloure un dinar a càrrec del Restaurant Jubany, amb la presència del xef Nandu Jubany, que va preparar una proposta gastronòmica per als assistents. Després del càtering, es va celebrar un sorteig entre els treballadors, amb tres persones premiades. Tots els participants van rebre també un obsequi commemoratiu i un recull de fotografies de la jornada, com a record d’una diada especialment significativa.
Quaranta anys després d’aquell primer taller a Fornells, Garatge Selva Diesel manté la seva activitat centrada en el servei al transport professional i en l’atenció a les necessitats d’un sector clau per a l’economia gironina. La celebració del 40è aniversari va ser una mirada enrere a la feina feta, però també una manera de reforçar el compromís amb el futur d’un projecte que ha crescut gràcies a les persones que en formen part.
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