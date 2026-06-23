Girona registra el millor maig d'hotels amb més d'1,3 milions de pernoctacions
El conjunt de Catalunya registra gairebé 2,4 milions de viatgers a hotels, consolidant els rècords des de fa més d'un any
Els hotels de la província de Girona han tancat el maig del 2026 amb el volum més alt de viatgers i pernoctacions en un mes de maig de tota la sèrie de l’Institut Nacional d’Estadística, que arrenca el 1999. Segons les últimes dades de la Conjuntura Turística Hotelera de l’INE, els establiments gironins van registrar 1.378.532 pernoctacions durant el maig, un 5% més que el mateix mes de l’any passat. Això suposa 65.323 nits més que el maig del 2025, quan se’n van comptabilitzar 1.313.209.
El rècord també es dona en el nombre de clients. Els hotels gironins van allotjar 516.077 viatgers durant el maig, un 8% més que l’any passat i per sobre del màxim anterior d’un maig, registrat el 2024 amb 490.049 viatgers. En pernoctacions, el sostre precedent també era del 2024, amb 1.359.535 nits.
El creixement del nombre de viatgers s’explica sobretot pel mercat estranger. Els residents a l’estranger van pujar fins als 327.069 viatgers, un 9,4% més que el maig del 2025, mentre que els residents a Espanya van arribar als 189.007, un 5,6% més. Les pernoctacions també van créixer en els dos mercats: les dels residents a Espanya van augmentar fins a 413.304, un 7,1% més, i les dels residents a l’estranger es van situar en 965.228, un 4,1% més.
Això apunta a un maig amb més clients, però amb una estada mitjana més curta. En conjunt, els hotels gironins van registrar 2,67 nits per viatger, per sota de les 2,75 del maig del 2025 i de les 2,87 del maig del 2019. Tot i aquesta reducció, el volum total de clients ha estat suficient per fixar un nou sostre en nits d’hotel.
L’acumulat des del gener també marca un màxim històric. Entre gener i maig, els hotels de la demarcació han sumat 1.484.447 viatgers i 3.576.226 pernoctacions, les xifres més altes de tota la sèrie per a aquest període. Respecte als cinc primers mesos del 2025, això representa 91.602 viatgers més i 180.994 pernoctacions més. L’arrencada del 2026 queda també per sobre del 2024, del 2023 i del 2019, últim any complet abans de la pandèmia.
2,4 milions a Catalunya
El nombre de viatgers a hotels catalans el mes de maig continua batents rècords després que arribessin a gairebé 2,4 milions, una xifra mai vista en un mes de maig, segons dades provisionals actualitzades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest nou màxim manté els rècords mensuals que l’estadística bat des de fa més d’un any, amb creixements que es donen entre viatgers residents tant a l’estranger com a l’Estat. El nombre de pernoctacions al maig també ha pujat un 2,8% respecte al mateix període de l’any passat fins a situar-se en gairebé 6,2 milions de registres, la segona xifra més alta de la sèrie històrica, només superada el maig del 2024, segons l'ACN.
De tots els viatgers al maig, uns 1,6 milions han sigut persones residents a l’estranger, un 4,4% més que el mateix període de l’any passat, mentre que prop de 773.000 han sigut ciutadans de l’Estat espanyol, un 4,5% interanual més.
Per demarcacions, Barcelona concentra 1,4 milions de viatgers en hotels al maig, un 4,6% més que en el mateix mes de l’any passat, seguida per Girona amb 516.077 viatgers (+8%) i Tarragona amb 407.462 viatgers (+1,4%). En canvi, els viatgers en hotel cauen a Lleida un 5,8% interanual, amb 62.582 registres.
Rècord als cinc primers mesos de l’any
En el còmput entre els mesos de gener i maig, els hotels catalans superen per primer cop el llindar dels vuit milions de viatgers en cinc mesos, arribant als 8,4 milions, un 6% més que als cinc primers mesos de l’any passat.
Per demarcacions, Tarragona registra el creixement més gran, amb un 14,8% més interanual fins als 605.502 viatgers. Tot seguit, hi ha Barcelona, on els viatgers en hotels augmenten un 6,8% fins a gairebé 4,1 milions.
En canvi, Lleida té una tendència contrària a la resta de demarcacions, després de veure reduït el nombre de viatgers en hotels un 4,9% als cinc primers mesos de l’any en comparació a l’any passat, amb un prop de 326.560 registres.
L’estança mitjana, en nivells mínims a Catalunya
Pel que fa a la durada de l’estança, els viatgers d’hotels van estar 2,61 nits per visita al maig a Catalunya, la qual cosa suposa el nivell més baix de la sèrie històrica per un mes de maig, exceptuant el maig del 2020 en plena pandèmia de la covid-19.
Tarragona registra les estances mitjanes més llargues, amb 3,11 nits per cada viatger d’hotel, seguida per Girona (2,67), Barcelona (2,46) i Lleida (2,03).
Catalunya, entre les comunitats més visitades
Entre les comunitats autònomes, els principals destins dels viatgers residents a l’Estat van ser Andalusia (20,4%), Catalunya (14,9%) i Comunitat Valenciana (12,2%). Pels viatgers residents a l’estranger, les Illes Balears (30,6%), Canàries (18%) i Catalunya (17,9%) van ser els destins preferits.
Tanmateix, per punts turístics concrets, la ciutat de Barcelona va ser la més visitada pels viatgers d’hotel a tot l’Estat, seguida per Madrid i Calvià.
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