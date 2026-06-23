Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Notes PAUMillor nota SelectivitatIncendis a GironaParc eòlic RosesCrisi climàticaAgenda Revetlla Sant JoanMundial futbol
instagramlinkedin

El Govern destina més de 8 milions d'euros en ajuts als pescadors per compensar les vedes del 2026

La Generalitat introdueix un nou sistema de gestió perquè els mariners puguin cobrar en el menor temps possible

Un vaixell pesquer entrant al port d'Arenys de Mar Data de publicació: divendres 19 de juny del 2026, 04:00 Localització: Arenys de Mar Autor:

Un vaixell pesquer entrant al port d'Arenys de Mar Data de publicació: divendres 19 de juny del 2026, 04:00 Localització: Arenys de Mar Autor: / Àlex Recolons (ACN)

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

El Govern ha convocat els ajuts destinats a compensar la paralització temporal de l’activitat pesquera de les embarcacions de les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre de superfície amb port base a Catalunya corresponents a les vedes del 2026. L'import total de la convocatòria és de 8.096.465 euros, ampliable en prop d'un milió d'euros més. Els ajuts estan cofinançats en un 70 % pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). El 30 % restant és finançat per l'Administració General de l’Estat en el cas de les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície, i per la Generalitat de Catalunya en el cas de les modalitats de sonsera, pop i rastell de cadenes.

Una de les principals novetats d'enguany és el nou sistema de gestió dels ajuts, que permetrà agilitzar-ne la tramitació i el pagament als mariners. La Generalitat publicarà dues convocatòries específiques amb l'objectiu de resoldre els expedients a mesura que finalitzin les aturades temporals, reduint al màxim el temps entre el moment en què els treballadors deixen de pescar i el cobrament de l'ajut. A més, s'ha treballat conjuntament amb l'Institut Social de la Marina per coordinar la gestió d'aquests ajuts i evitar possibles incidències econòmiques als treballadors que hagin percebut altres prestacions abans de rebre aquesta compensació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents