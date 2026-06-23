Les exportacions gironines continuen a la baixa i cauen un 4,6% fins a l’abril
Les empreses venen a l’exterior per 2.766 milions en quatre mesos, però l’alimentació i la química, els dos grans motors del comerç exterior gironí, continuen per sota del ritme de l’any passat
Les exportacions gironines continuen a la baixa. Entre gener i abril, les empreses de la província han venut a l’exterior productes per valor de 2.766,1 milions d’euros, un 4,6% menys que en el mateix període de l’any passat. La caiguda és lleugerament més moderada que la registrada al tancament del primer trimestre, quan el descens era del 5,2%, però manté en negatiu l’evolució de les vendes gironines a l’estranger.
L’última estadística de comerç exterior del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, corresponent al mes d’abril, confirma que el fre exportador no s’ha capgirat. Durant el quart mes, de l'any les empreses gironines van exportar per valor de 725,1 milions d’euros, un 2,6% menys que l’abril del 2025. El repunt interanual que s’havia vist al març, quan les vendes a fora havien crescut un 1,7%, no ha tingut continuïtat en l’arrencada del segon trimestre.
La dada situa Girona a contracorrent del conjunt català i estatal. A Catalunya, les exportacions acumulades fins a l’abril creixen un 0,8%, fins als 33.433,5 milions d’euros, mentre que al conjunt de l’Estat l’increment és del 2%. La diferència també es veu si s’agafa només el mes d’abril. Mentre Girona retrocedeix, Catalunya registra un augment del 7,7% i Espanya avança un 5,8%.
El principal fre continua sent l’alimentació, el primer bloc exportador de la demarcació. Fins a l’abril, aquest sector ha venut a l’exterior per valor de 1.053,5 milions d’euros, una xifra que representa el 38,1% de totes les exportacions gironines. Tot i aquest pes, el sector acumula una caiguda del 13,5% respecte al mateix període de l’any passat.
El comportament del mes d’abril tampoc no mostra un canvi de tendència en aquest sector. El grup format per l’alimentació, begudes i tabac va exportar 255,2 milions d’euros des de Girona a l'abril, un 15,6% menys que un any enrere.
El segon gran motor exportador gironí, la indústria química, també continua en negatiu. Entre gener i abril, les empreses del sector han venut fora productes per 506,8 milions d’euros, un 7,6% menys que l’any passat. La química representa el 18,3% de totes les exportacions de la provínciai, juntament amb l’alimentació, concentra més de la meitat de les vendes gironines a l’estranger. A l’abril, el sector químic va exportar 140,4 milions d’euros, amb una caiguda interanual del 6,3%.
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