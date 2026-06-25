La Fageda figura entre les empreses amb millor reputació d’Espanya
El rànquing Merco també situa Cristóbal Colón, fundador de la cooperativa de la Garrotxa, entre els 100 líders empresarials més valorats
La Fageda és l’única empresa gironina que figura en la nova edició del rànquing "Merco Empresas". La cooperativa de Santa Pau ocupa el lloc 74 entre les 200 companyies amb millor reputació d’Espanya, segons aquesta classificació, que elabora el monitor empresarial a partir de diferents fonts d’avaluació.
La cooperativa també apareix en el rànquing sectorial d’alimentació, on ocupa el vuitè lloc. En aquest apartat comparteix classificació amb companyies com Nestlé, Danone, Campofrío, Pascual, o Casa Tarradellas, entre d'altres.
El nom de La Fageda també apareix a través de Cristóbal Colón Palasí. El fundador de la cooperativa figura en el lloc 96 del rànquing "Merco Líderes", que recull els 100 dirigents empresarials amb millor reputació d’Espanya segons aquest monitor. La classificació inclou perfils vinculats a bancs, energètiques, distribuïdores, empreses tecnològiques, asseguradores i grans grups industrials.
Empreses presents a Girona
La llista també té altres vincles amb les comarques gironines, tot i que no es tracta d’empreses nascudes a la província. És el cas de Nestlé, que té centre de producció a Girona, i de Sanofi, vinculada a la planta farmacèutica de Riells i Viabrea. En tots dos casos són grups d’abast internacional amb implantació industrial al territori.
El cas de Sanofi arriba en un moment de canvi per al centre. La multinacional francesa va anunciar al gener un principi d’acord amb la farmacèutica polonesa Adamed Pharma per transferir la propietat de la planta de Riells i Viabrea. L’operació, d’acord amb el calendari previst per les companyies, s’hauria de tancar formalment durant aquest segon trimestre del 2026 i inclou un període de transició en què Adamed assumiria progressivament la gestió del complex.
Les primeres posicions
En el conjunt de l’Estat, Inditex repeteix com a primera empresa del rànquing Merco. El grup tèxtil encapçala la classificació per davant de Mercadona i el Grupo Social Once. Les deu primeres posicions les completen Repsol, Iberdrola, Caixabank, BBVA, Mapfre, Santander i Coca-Cola.
La classificació de líders torna a situar Juan Roig, president de Mercadona, en la primera posició. L’empresari es manté com el més valorat per vuitè any consecutiu, per davant d’Ana Botín, del Santander; Amancio Ortega i Marta Ortega, d’Inditex; i Ignacio Sánchez Galán, d’Iberdrola. També hi figuren Josu Jon Imaz, de Repsol; Pablo Isla, de Nestlé; Isidre Fainé, de la Fundació "la Caixa" i CriteriaCaixa; Gonzalo Gortázar, de Caixabank; i Antonio Huertas, de Mapfre.
Merco presenta aquesta classificació a partir de 29 fonts d’informació i 64.764 enquestats. L’avaluació combina l’opinió de directius, experts, treballadors i població general amb indicadors de gestió i presència digital. La metodologia del rànquing ha estat revisada de manera independent per KPMG.
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