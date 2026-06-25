La gironina Làctia Agroalimentària tanca l’exercici amb una facturació de 90 milions d’euros
La companyia de Vidreres se situa un milió per sota del 2024 i manté l’activitat amb llet de prop de 70 ramaderies familiars catalanes
Làctia Agroalimentària ha tancat el 2025 amb 90 milions d’euros de facturació, un milió menys que l’any anterior. La companyia de Vidreres venia d’un exercici de creixement, el 2024, quan havia incrementat un 7% els ingressos fins als 91 milions d’euros i havia arribat als 100 milions de litres de llet envasats, procedents exclusivament de ramaderies familiars catalanes.
L’empresa manté la seva activitat amb llet de prop de 70 ramaderies familiars catalanes, 40 de les quals formen part de la Lletera de Campllong. La majoria d’aquestes explotacions estan situades en un radi inferior a 70 quilòmetres de la planta, segons informa la companyia.
La planta de Vidreres està participada per COVAP, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, i per la cooperativa Lletera de Campllong. L’activitat de Làctia Agroalimentària se centra en l’envasament de llet líquida i té entre els seus principals clients la cadena de supermercats Mercadona . A la factoria també s’envasa llet de la marca ATO i producció vinculada a Campllong.
Inversions
El balanç del 2025 arriba després d’un any, el 2024, en què la companyia havia executat inversions per valor de 5,4 milions d’euros. Entre aquelles actuacions hi havia la posada en marxa d’una nova línia d’envasat, que va permetre ampliar un 24% la capacitat productiva de la planta, i altres millores destinades a reduir el consum d’aigua.
Durant el darrer exercici, Làctia Agroalimentària ha destinat 1,2 milions d’euros a inversions a actuacions de millora industrial relacionades amb la reducció del consum d’aigua i energia, la depuració i la reutilització de recursos.
Una de les principals novetats ha estat la incorporació d’un nou equip d’esterilització indirecta UHT. Aquesta tecnologia permet optimitzar el procés industrial, reduir l’ús d’aigua i disminuir les emissions de CO₂ associades a l’activitat productiva. En conjunt, l’empresa assegura que les actuacions del 2025 han permès reduir un 20% l’ús d’aigua.
La directora general de Làctia Agroalimentària, Alba Serra, afirma que "el 2025 ha estat un any clau per reforçar el nostre compromís amb la sostenibilitat i la qualitat". Serra defensa que les inversions realitzades permeten produir "de manera més eficient, consumir menys aigua i energia i continuar oferint un producte de millor qualitat".
Canvis al sector
La situació de la planta de Vidreres pren més rellevància en un moment de canvis dins l’envasament de llet líquida a Catalunya. La venda de la fàbrica que Pascual tenia a Gurb a Casa Tarradellas ha obligat Llet Nostra a buscar una nova planta per continuar envasant a Catalunya. Fins que no trobi una alternativa, la marca trasllada provisionalment aquesta part del procés a les instal·lacions de Pascual a Aranda de Duero, a Burgos.
Aquest moviment se suma al tancament, fa dos anys, de la planta de Danone a Parets del Vallès, per on passaven uns 80 milions de litres anuals adquirits a una vuitantena de ramaders. Amb la reconversió de Gurb, a Catalunya queden tres grans centrals que continuen envasant llet líquida: Lactalis a Mollerussa, Làctia Agroalimentària a Vidreres i Letona Cacolat a Santa Coloma de Gramenet.
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