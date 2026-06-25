INVERSUS CAPITAL crea escola després de 16 anys de democratització de les inversions alternatives a Espanya
La firma, pionera a acostar les inversions alternatives als petits estalviadors, celebra més d’una dècada i mitja liderant un model que avui continua sent referència per al sector financer.
La història empresarial demostra que les grans innovacions acostumen a ser imitades. Va passar amb les plataformes digitals, amb les fintech, amb el comerç electrònic i també està passant amb les inversions alternatives, en un moment en què han deixat de ser un producte reservat als grans patrimonis per convertir-se en una opció cada vegada més accessible per als petits estalviadors. Poques companyies poden afirmar que hi eren des del principi.
Una d’elles és INVERSUS CAPITAL, entitat que fa 16 anys va apostar per un concepte innovador a Espanya: acostar a l’inversor particular les oportunitats d’inversió tradicionalment reservades a les grans fortunes. Molt abans que el terme «democratització de la inversió» es popularitzés en el mercat financer, INVERSUS CAPITAL ja treballava per facilitar l’accés a noves alternatives d’inversió. La companyia va ser pionera obrint camí perquè els seus inversors minoristes poguessin participar en mercats i actius que, fins aleshores, semblaven inaccessibles per al ciutadà mitjà.
Un model avançat al seu temps
Quan INVERSUS CAPITAL va iniciar la seva activitat, la majoria de les entitats financeres centraven la seva oferta en productes tradicionals com ara dipòsits, fons d’inversió convencionals o renda fixa. Tanmateix, la firma va apostar per una visió diferent: oferir coneixement, anàlisi i accés a oportunitats d’inversió alternatives sota criteris professionals i una sòlida gestió del risc.
Setze anys després, el mercat ha evolucionat de manera notable. Allò que aleshores era una proposta innovadora s’ha convertit en una tendència consolidada. Nombroses entitats financeres, plataformes d’inversió, gestores patrimonials i fins i tot grans grups bancaris han incorporat estratègies similars a les que INVERSUS CAPITAL va impulsar des dels seus inicis.
L’experiència com a principal avantatge competitiu
En un sector on constantment apareixen nous operadors, la principal fortalesa d’INVERSUS CAPITAL continua sent l’experiència acumulada durant més d’una dècada i mitja.
La companyia destaca per:
- Més de 16 anys de trajectòria especialitzada.
- Experiència en anàlisi i gestió de riscos.
- Formació financera continuada per a inversors.
- Independència en la selecció d’oportunitats.
- Proximitat i atenció personalitzada.
- Un ampli coneixement dels mercats alternatius.
- Capacitat d’adaptació als canvis econòmics i regulatoris.
Aquesta combinació d’experiència, coneixement tècnic i visió estratègica ha permès a la firma consolidar una posició de referència dins del sector de les inversions alternatives a Espanya.
La validació d’un model pioner
L’evolució del mercat en els darrers anys ha demostrat que l’aposta feta per INVERSUS CAPITAL fa més d’una dècada responia a una necessitat real dels inversors. La creixent presència de vehicles especialitzats, plataformes d’inversió alternativa i estratègies anteriorment reservades als grans patrimonis posa de manifest com el sector ha evolucionat cap a un model més obert i accessible.
«Quan vam començar a parlar d’inversions alternatives per als petits estalviadors, molts consideraven que era un mercat de nínxol. Avui veiem com gran part de la indústria financera ha incorporat conceptes que nosaltres fa anys que desenvolupem i ensenyem», assenyalen des de la companyia.
Mirant cap al futur
Després de 16 anys d’activitat, INVERSUS CAPITAL manté intacta la filosofia que va impulsar el seu naixement: acostar oportunitats d’inversió de qualitat a un nombre més gran de persones, promoure l’educació financera i oferir una anàlisi independent basada en l’experiència i el rigor professional.
En un entorn en què cada vegada més actors adopten models inspirats en la democratització de la inversió, la companyia reivindica el valor d’haver estat una de les primeres entitats a Espanya a apostar per aquest camí, consolidant una trajectòria que avui la situa com una referència ineludible dins del sector de les inversions alternatives.
Perquè la innovació no consisteix a seguir tendències, sinó a crear-les. I fa 16 anys, INVERSUS CAPITAL ja estava marcant el camí que avui segueix bona part de la indústria financera.
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