La despesa mitjana per persona va créixer un 3,2%
L'habitatge, l’alimentació i el transport van concentrar més del 60% de la despesa de les llars el 2025
La despesa mitjana per llar va pujar un 3,1% el 2025 i va arribar als 35.101 euros. Es manté la bretxa entre les llars amb menor i més nivell de despesa
Pablo Gallén
Les llars espanyoles van elevar la seva despesa mitjana un 3,1% el 2025, fins a situar-lo en 35.101 euros, cosa que suposa 1.057 euros més que l’any anterior. La despesa mitjana per persona també va augmentar, en aquest cas un 3,2%, fins als 14.066 euros. L’increment es va produir en bona part dels grans grups de consum, tot i que amb diferències rellevants segons el tipus de despesa, la composició de la llar, el nivell de despesa i la comunitat autònoma.
L’augment més gran de la despesa mitjana per llar va correspondre a habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que va créixer un 5,8% respecte al 2024. Aquesta partida, la de més pes en el pressupost familiar, va suposar 636 euros més en un any i va concentrar el 33,2% de la despesa total. També van destacar els avenços en cura personal, protecció social i béns i serveis diversos, amb una pujada del 5,2%, i en activitats recreatives, esport i cultura, que va augmentar un 4,7%, fins a una despesa mitjana de 1.772 euros.
La despesa en aliments i begudes no alcohòliques va créixer un 4,4%, amb una mitjana de 5.626 euros per llar, 236 euros més que el 2024. Aquesta rúbrica va representar el 16,0% del pressupost familiar i es va mantenir com la segona partida amb més pes després de l'habitatge.
En conjunt, una mica més del 60% de la despesa es va concentrar en tres grans partides: habitatge i subministraments, aliments i begudes no alcohòliques, i transport. Aquesta última va absorbir l’11,5% del pressupost total de les llars.
No totes les categories van evolucionar a l’alça. Els descensos més grans es van produir en begudes alcohòliques i tabac, on la despesa mitjana va caure un 3,4%, amb les begudes alcohòliques com la partida que més va retrocedir. També va disminuir la despesa en restaurants i serveis d’allotjament, amb una baixada del 2,7%. A aquestes reduccions s’hi van sumar mobles, articles de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar, amb una taxa negativa del 2,1%, i Informació i comunicacions, que va retrocedir un 2,0%.
L’estructura de la llar va tornar a ser un factor determinant en el nivell de despesa. Les llars formades per una parella amb fills van registrar el desemborsament mitjà més gran, amb 44.438 euros, 1.275 més que el 2024. En l’extrem contrari es van situar les llars d’una persona sola de 65 o més anys, amb 23.024 euros, i els unipersonals de menys de 65 anys, amb 23.784 euros.
Precisament aquests últims van experimentar l’increment anual més gran, amb una pujada del 7,0%, equivalent a 1.558 euros més. En canvi, les llars formades per un adult amb fills amb prou feines van registrar variació, amb un augment de 105 euros respecte a l’exercici anterior.
L’anàlisi per nivells de despesa mostra que tots els grups de població van augmentar el seu consum mitjà el 2025. L’avenç més gran va correspondre al segon grup de població amb més capacitat de despesa, amb un creixement del 5,2% i 1.276 euros més que el 2024. El menor increment es va donar entre les llars més pobres, el 20% amb menor despesa, que van elevar el seu pressupost un 2,1%, 375 euros més.
Les diferències en la composició del consum són significatives. Les llars amb menor despesa van dedicar el 61,5% del seu pressupost a dues partides bàsiques: habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, i aliments i begudes no alcohòliques. Entre el 20% de llars amb més despesa, aquests conceptes van representar el 41,2% del pressupost.
El País Basc lidera la despesa
Per contra, les llars amb més capacitat de despesa van destinar un terç de la seva despesa, el 33,6%, a transport, restaurants i serveis d’allotjament, i activitats recreatives, esport i cultura. Entre les llars amb menor despesa, aquestes mateixes partides van representar únicament el 15,7%, cosa que reflecteix una concentració més gran del pressupost en béns i serveis essencials.
Per comunitats autònomes, el País Basc va registrar el 2025 la despesa mitjana més gran per persona, amb 16.642 euros, un 18,3% per sobre de la mitjana nacional. El va seguir la Comunitat de Madrid, amb 16.124 euros. En el costat oposat es van situar Andalusia, amb 12.197 euros; Extremadura, amb 12.346 euros, i la Regió de Múrcia, amb 12.408 euros. La despesa mitjana per persona a Andalusia va quedar un 13,3% per sota de la mitjana nacional.
Les dades mostren, en definitiva, un augment general de la despesa de les llars el 2025, impulsat sobretot per l’habitatge, els subministraments i l’alimentació. També evidencien una bretxa clara en els patrons de consum entre les llars amb menor i més nivell de despesa.