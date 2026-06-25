La planta de Nestlé Waters a Viladrau incorpora un espai per a flora i fauna autòctones del Montseny
El projecte, desenvolupat amb el Grup de Naturalistes d’Osona, preveu la recuperació progressiva d’espècies herbàcies, orquídies i altres plantes d’interès ecològic
Nestlé Waters ha iniciat la creació d’un prat de dall de 56.000 metres quadrats al voltant de la seva planta embotelladora de Viladrau, situada al Parc Natural del Montseny. El projecte, desenvolupat en col·laboració amb el Grup de Naturalistes d’Osona, té com a objectiu afavorir la presència de flora i fauna autòctones en una zona on predominen els boscos.
L’actuació forma part de les iniciatives de biodiversitat que l’empresa impulsa als entorns de les seves plantes. Segons Iván Álvarez, responsable de Sostenibilitat de Nestlé Waters, “en la divisió d’aigües de Nestlé tenim un compromís ferm amb la protecció dels ecosistemes que ens envolten. La creació d’aquest prat de dall és un pas més per afavorir la biodiversitat i contribuir a la recuperació de flora i fauna autòctones del Parc Natural del Montseny”.
La previsió és que l’espai evolucioni durant els pròxims anys fins a convertir-se en un prat de muntanya amb presència d’orquídies, narcisos, lliris i altres espècies pròpies del Montseny. Aquest tipus d’hàbitat pot actuar com a reserva i dispersor de llavors a la part nord del massís.
- El camioner mort en accident a l'AP-7 a Riudellots era un veí de Celrà de 42 anys
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- Mestral obre al Pedró de Palamós amb una proposta de cuina senzilla i fresca
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- Necrològiques del 24 de juny
- L'avís per onada de calor suma el Gironès i el Pla de l’Estany