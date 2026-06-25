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La planta de Nestlé Waters a Viladrau incorpora un espai per a flora i fauna autòctones del Montseny

El projecte, desenvolupat amb el Grup de Naturalistes d’Osona, preveu la recuperació progressiva d’espècies herbàcies, orquídies i altres plantes d’interès ecològic

El prat al costat de la planta de Nestlé Waters a Viladrau.

El prat al costat de la planta de Nestlé Waters a Viladrau. / Nestlé

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Redacció

Redacció

Viladrau

Nestlé Waters ha iniciat la creació d’un prat de dall de 56.000 metres quadrats al voltant de la seva planta embotelladora de Viladrau, situada al Parc Natural del Montseny. El projecte, desenvolupat en col·laboració amb el Grup de Naturalistes d’Osona, té com a objectiu afavorir la presència de flora i fauna autòctones en una zona on predominen els boscos.

L’actuació forma part de les iniciatives de biodiversitat que l’empresa impulsa als entorns de les seves plantes. Segons Iván Álvarez, responsable de Sostenibilitat de Nestlé Waters, “en la divisió d’aigües de Nestlé tenim un compromís ferm amb la protecció dels ecosistemes que ens envolten. La creació d’aquest prat de dall és un pas més per afavorir la biodiversitat i contribuir a la recuperació de flora i fauna autòctones del Parc Natural del Montseny”.

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La previsió és que l’espai evolucioni durant els pròxims anys fins a convertir-se en un prat de muntanya amb presència d’orquídies, narcisos, lliris i altres espècies pròpies del Montseny. Aquest tipus d’hàbitat pot actuar com a reserva i dispersor de llavors a la part nord del massís.

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