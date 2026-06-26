Prestacions
Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
La pensió no contributiva permet cobrar fins a 628,80 euros al mes a qui no reuneix les cotitzacions exigides i compleix diversos requisits
Marcos Rodríguez
Arribar a l'edat de jubilació sense haver cotitzat prou no significa quedar-se sense protecció econòmica. Milers de dones que van dedicar bona part de la seva vida a la cura de la llar, dels fills o de familiars dependents poden accedir a una prestació pública en complir els 65 anys. Es tracta de la pensió no contributiva de jubilació, una ajuda gestionada per les comunitats autònomes i regulada per la normativa de la Seguretat Social per a qui no disposa d'ingressos suficients i no té dret a una pensió contributiva.
Tot i que han proliferat les informacions sobre una suposada «pensió per a mestresses de casa», la realitat és que no existeix una prestació específica creada per a aquest col·lectiu. El que sí que preveu el sistema és una via de protecció que des de fa anys beneficia moltes persones que mai no van cotitzar o que no van arribar al mínim exigit per accedir a una pensió ordinària.
Moltes d'elles són dones que van assumir durant dècades tasques domèstiques i de cures sense remuneració, una situació que continua tenint un pes important en les estadístiques sobre la bretxa laboral i de pensions.
Quina ajuda poden sol·licitar les mestresses de casa en complir 65 anys
La prestació a la qual poden accedir és la pensió no contributiva de jubilació, regulada per l'Imserso (Institut de Gent Gran i Serveis Socials). El seu objectiu és garantir uns ingressos mínims a les persones que arriben a l'edat de jubilació sense haver generat el dret a una pensió contributiva.
Per al 2026, la quantia íntegra d'aquesta prestació ascendeix a 8.803,20 euros l'any, distribuïts en 14 pagues de 628,80 euros mensuals. No obstant això, la quantitat final pot variar en funció de la situació econòmica de cada sol·licitant i dels ingressos existents a la seva unitat de convivència.
Els requisits que exigeix la normativa
L'accés a aquesta ajuda està condicionat al compliment de diversos requisits:
- El primer és haver complert 65 anys o més en la data de la sol·licitud.
- A més, la persona interessada ha de residir legalment a Espanya i acreditar un període mínim de residència de 10 anys entre els 16 anys d'edat i la data de la sol·licitud, dels quals almenys dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la petició de la prestació.
- També és imprescindible no disposar de rendes suficients. L'Administració analitza tant els ingressos propis com, en determinats casos, els de les persones que conviuen al mateix domicili.
Per aquest motiu, no totes les sol·licituds són aprovades encara que el sol·licitant no disposi d'ingressos personals.
No és una ajuda nova
Un dels aspectes que més confusió està generant és la idea que es tracta d'una nova prestació per a mestresses de casa.
Tanmateix, la pensió no contributiva de jubilació forma part del sistema espanyol de protecció social des de fa dècades i no ha estat creada recentment. El que passa és que moltes persones desconeixen que aquesta via existeix i que pot servir com a alternativa quan no es compleixen els requisits per accedir a una pensió contributiva de jubilació.
Per això, qui es trobi a prop de l'edat de jubilació i no hagi cotitzat prou pot consultar la seva situació davant dels serveis socials de la seva comunitat autònoma o dels organismes competents per comprovar si reuneix les condicions exigides per la normativa vigent.
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