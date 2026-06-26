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Figueres avença en el desenvolupament del sector industrial al nord de la ciutat

El consistori vol atraure noves empreses aprofitant les noves infraestructures projectades

Projecció virtual del desenvolupament urbanístic del sector industrial nord

Projecció virtual del desenvolupament urbanístic del sector industrial nord / Ajuntament de Figueres

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ACN

ACN

Figueres

L'Ajuntament de Figueres segueix avançant en el desenvolupament del sector industrial al nord de la ciutat. El consistori ja ha informat als propietaris dels terrenys afectats del Pla Parcial Urbanístic, un pas previ per a la redacció i tramitació del document urbanístic. El pla parcial és un instrument necessari perquè es desenvolupi industrialment el sector nord el municipi. L'ajuntament vol atraure noves empreses en aquesta zona de la ciutat, aprofitant les millores viàries que es projecten, com ara el desdoblament del cinturó de ronda o la millora dels accessos de l'AP-7.

El sector industrial nord ja està previst dins del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i compta amb una superfície de 280.438 metres quadrats. Es preveu un sostre màxim de 185.080 m2 i els usos principals seran d'indústria i sector terciari. Per tant, serà compatible amb usos comercials.

Amb la comunicació dels propietaris, el consistori ha comunicat dos criteris bàsics que es fixaran en el desenvolupament de la zona. D'una banda, estableix els criteris d'ordenació conjunta del sector i defineix la regulació dels sòls amb aprofitament privat i els de sistemes que faran possible el seu desenvolupament. A més, també proposa peces de sòl edificable aptes per acollir un model industrial coherent.

A partir d’aquest Avanç, tenint en compte que el POUM estableix que la modalitat de gestió urbanística de l'Industrial Nord és la cooperació. Això significa que l'impuls del desenvolupament urbanístic correspon a l'administració actuant, és a dir, a l'Ajuntament de Figueres. Per aquest motiu, el següent pas serà l’encàrrec de la redacció del Pla Parcial Urbanístic que definirà l'ordenació urbanística detallada del sector i permetrà la seva reparcel·lació i posterior urbanització.

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