Rubau dispara el benefici un 55% i tanca el 2025 amb 227 milions d'euros de facturació
La constructora gironina reforça la cartera fins als 3.600 milions i guanya pes a Mèxic amb diversos projectes
Grup Rubau va tancar el 2025 amb una facturació de 227 milions d’euros i un benefici net després d’impostos de 3,1 milions, un 55% més que l’exercici anterior. La constructora gironina va créixer un 11% respecte al 2024, va situar l’EBITDA ajustat per sobre dels 12,7 milions i va reforçar la cartera global fins a més de 3.600 milions, segons les dades facilitades per la companyia.
La xifra de negoci assolida el 2025 és la més alta de la sèrie recent consultada per aquest diari, segons les darreres dades disponibles a la plataforma Insight View d’Iberinform. Els 227 milions superen el registre del 2017, quan el grup havia arribat als 217,91 milions, i també queden per sobre dels 202,81 milions del 2024.
L’evolució mostra una recuperació del volum de negoci després d’uns anys amb oscil·lacions importants. D’acord amb les mateixes dades d’Insight View, Rubau havia facturat 170,53 milions el 2021, va baixar fins als 147,5 milions el 2022 i va tornar a créixer fins als 184,18 milions el 2023 i els 202,81 milions el 2024.
La millora dels resultats no respon només a l’augment de l’activitat. La companyia atribueix el creixement a una cartera de projectes més rendible, a la diversificació de l’activitat i al pes creixent de les concessions, dues línies que han anat guanyant importància dins del grup en els darrers exercicis.
Durant el 2025, Rubau va contractar més de 230 milions d’euros en nous projectes. La cartera global supera els 3.600 milions, dels quals més de 670 milions corresponen a obra i serveis. Aquesta xifra equival a més de dos anys i mig de producció. La part més elevada, però, prové del negoci concessional, amb més de 3.000 milions, impulsat principalment pels projectes desenvolupats a Mèxic.
Mèxic guanya pes en l’activitat de Rubau
De fet, els resultats anuals arriben en un moment de fort moviment de la companyia gironina al mercat mexicà. Rubau s’ha adjudicat recentment, a través de la seva filial Rubau Mèxic i en consorci amb altres empreses, el disseny i la construcció de sis estacions ferroviàries del futur tren de passatgers Saltillo-Nuevo Laredo, un contracte que supera els 170 milions d’euros.
A aquesta adjudicació s’hi afegeix la construcció d’una variant viària al municipi de Maravatío, a l’estat de Michoacán, per 38,5 milions d’euros, i la concessió de l’autopista Silao-San Miguel de Allende, adjudicada el 2024, amb un pressupost superior als 3.400 milions de pesos mexicans, també més de 170 milions d'euros.
El conseller delegat de Grup Rubau, Miguel Jurado, defensa que el creixement de les concessions i dels negocis vinculats a la diversificació permet construir un model "cada vegada més resilient, amb més ingressos recurrents i una visió a llarg termini".
Més activitat fora de la construcció tradicional
La companyia gironina també destaca que la diversificació també guanya pes dins l’estratègia del grup. Actualment, el 23% de la producció prevista per als pròxims exercicis correspon a activitats diferents de la construcció tradicional, vinculades principalment al cicle integral de l’aigua, les energies renovables, la rehabilitació energètica d’edificis, l’habitatge assequible i la concessió d’infraestructures.
En el negoci de l’aigua, Rubau destaca les actuacions desenvolupades per AREMA, entre les quals hi ha la rehabilitació i ampliació de l’ETAP del Ter, la planta potabilitzadora més gran de Catalunya. L’activitat d’AREMA en l’àmbit de la gestió de residus representa aproximadament 7 milions d’euros dels 227 milions facturats el 2025. En l’àmbit ferroviari, el grup també ha impulsat l’activitat especialitzada a través de RIVEF, amb la incorporació de nova maquinària per a treballs de manteniment i renovació d’infraestructures.
Una altra de les línies de creixement és l’habitatge de "lloguer assequible", segons detallen des de l'empresa. La filial LLOGUERALIA va tancar l’exercici amb una cartera de 242 habitatges assequibles en desenvolupament a Calafell i Reus, en projectes basats en la col·laboració publicoprivada mitjançant drets de superfície a llarg termini. L’objectiu del grup és impulsar prop de 1.500 habitatges durant els pròxims anys dins del Pla 50.000 habitatges de la Generalitat.
Per sostenir aquesta expansió, la companyia va invertir 30,7 milions d’euros durant el 2025 en projectes concessionals, habitatge assequible, maquinària especialitzada i nous actius productius. Al tancament de l’exercici, Rubau situava la posició neta de deute bancari i altres passius financers en 9 milions d’euros.
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