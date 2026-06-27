Laboral
Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana les oposicions a funcionari de la Generalitat
Les proves es fan de manera simultània a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
Albert Martín
Prop de 16.000 aspirants estan convocats aquest cap de setmana a 31 exàmens d’oposicions per cobrir 1.325 places. Així, 15.795 persones faran les proves per accedir a les places de personal funcionari de les escales superior, de gestió, administrativa, auxiliar administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i de l’agrupació professional de personal subaltern.
La convocatòria a aquestes places es va publicar el 2 de febrer, en execució de les ofertes d’ocupació pública de la Generalitat. La gestió de la convocatòria ha anat a càrrec de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les proves es fan a quatre seus. Barcelona acull 10.924 aspirants que faran els exàmens a la Universitat Politècnica de Catalunya, i a les facultats de Dret i d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona; els 1.567 aspirants que s’examinen a Girona ho faran a la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o a la de Dret de la Universitat de Girona. En el cas de Lleida, 1.534 persones faran la prova als edificis polivalents 1 i 2 o al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida, i a Tarragona, 1.770 estudiants s’examinaran a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, a l’Escola Superior d’Enginyeria Química o a la Facultat de Química i Enologia de la Universitat Rovira i Virgili Les tasques de vigilància durant les proves les duran a terme 1.267 empleats de la Generalitat.
En un comunicat, el Govern ha recordat que amb aquesta convocatòria dona compliment al seu «compromís d’aprovar oferta d’ocupació pública i de portar a terme processos selectius cada any». Des de l’inici del mandat, l’actual executiu ha aprovat 16.932 places en les ofertes d’ocupació pública dels anys 2025 i 2026, a més de convocar processos de selecció amb caràcter anual. D’aquesta manera «facilita la predictibilitat, la millora la transparència i la captació de nou talent». La mesura, afegeix el Govern, va en la línia de mantenir la temporalitat per sota del 8% i d’impulsar la reforma de l’Administració.
En el mateix comunicat, l’executiu recorda que amb el projecte de llei d’ocupació pública, ara en tramitació parlamentària, espera «consolidar el conjunt de mesures de transformació de l’administració» aquest mateix any.
Segons les dades que s’han facilitat, el 71,3% dels aspirants són dones, amb un 28,3% d’homes. La previsió és que els futurs funcionaris facin el curs obligatori però no eliminatori durant el primer trimestre del 2027, una vegada sigui efectiva la presa de possessió de les seves places. Aquest curs vol garantir que els nous funcionaris no només tenen els coneixements acreditats, sinó que «disposen de les habilitats i competències adequades per al desenvolupament de les seves funcions». En el curs es posa especial èmfasi en l’organització institucional, les competències digitals o els valors del servei públic.
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