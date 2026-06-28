Els CAE, el mecanisme que converteix l'eficiència energètica en retorn econòmic directe
Les empreses gironines de tots els sectors poden monetitzar les seves inversions en eficiència energètica gràcies als Certificats d'Estalvi Energètic. Dyneff, com a subjecte obligat, en facilita el retorn de manera àgil i sense intermediaris.
Redacció
En el context econòmic actual, qualsevol inversió que redueixi el consum d'energia final ha deixat de ser un simple cost operatiu per transformar-se en un actiu financer recuperable. Aquesta transició és possible gràcies al sistema de Certificats d'Estalvi Energètic (CAE), un mecanisme regulat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i gestionat a Catalunya en coordinació amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN). El model permet traduir els quilowatts-hora (kWh) estalviats anualment en un dret de cobrament immediat del qual se'n beneficia tant el teixit corporatiu com els particulars, que poden recuperar de mitjana fins a un 20% de la seva inversió en eficiència.
Dins d'aquest mercat emergent, l’energètica Dyneff s'ha posicionat com un dels actors més actius i eficaços en la dinamització del sistema. Com a subjecte obligat, Dyneff té la capacitat d'adquirir directament els estalvis energètics generats per les empreses, oferint-los una contraprestació econòmica directa i immediata. D'aquesta manera, la companyia actua com el soci estratègic idoni per maximitzar el retorn de la inversió, assumint la gestió administrativa i rebaixant les barreres d'accés a aquests fons especialitzats.
Un catàleg ampli per a tota l'activitat econòmica
El catàleg oficial d'actuacions, que va néixer el juliol de 2023 amb 52 fitxes, s'ha ampliat fins a les 114, distribuïdes en cinc sectors: agrari, industrial, terciari, residencial i transport. Les fitxes recullen la metodologia de càlcul dels estalvis i la documentació necessària per tramitar cada certificat. A banda de les actuacions estandarditzades, el sistema preveu actuacions singulars per a aquells casos que, per les seves característiques tècniques específiques, no es poden replicar fàcilment i no estan incloses en cap fitxa del catàleg.
A la indústria química, alimentària o tèxtil, les actuacions que generen més CAE per euro invertit són les de tipus actiu: recuperació de calor residual en processos tèrmics, optimització de xarxes d'aire comprimit i substitució de motors d'alta eficiència. El sistema afavoreix precisament les actuacions actives per davant de les passives, com la substitució de finestres o les millores d'aïllament.
El sistema és transversal i en sectors com el terciari —hotels, oficines, equipaments sanitaris—, la renovació de sistemes de climatització, la millora de l'envolupant tèrmica o la substitució de la il·luminació per tecnologia LED estan totes recollides en fitxes elegibles. Les flotes corporatives del sector del transport, per la seva banda, troben en el catàleg ampliat noves fitxes orientades a la descarbonització de la mobilitat. I al sector agrari i ramader, actuacions com la recuperació de calor del procés de prerefredament de la llet, la modernització de regs amb variadors de freqüència o l'ús de calderes de biomassa certificada en granges generen dret a certificació.
Per avaluar el potencial d'estalvi i gestionar la monetització dels projectes d'eficiència, l'equip d'experts de Dyneff a Girona realitza estudis de viabilitat tècnica a través dels seus canals de consulta oficials.
On trobar Dyneff a Girona:
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