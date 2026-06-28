«A Nespresso continuem fomentant activament el reciclatge»
Nayara Fuentes, responsable de sostenibilitat de Nespresso a Espanya, ofereix una visió sobre com la companyia afronta la sostenibilitat mitjançant projectes basats en el reciclatge de càpsules
Alberto Zamora
¿Quin és avui el coll d’ampolla més gran a Espanya perquè les càpsules de Nespresso arribin en grans volums i amb qualitat a les plantes de reciclatge?
El principal problema es trobava en la seva selecció a les plantes de tractament de residus. A causa de la seva petita mida, les càpsules no aconseguien separar-se de forma automàtica –igual com passa amb altres objectes de dimensions reduïdes– per falta d’una tecnologia adaptada.
Com que a Nespresso sempre hem promogut activament la circularitat del nostre producte, davant aquesta barrera tècnica el 2009 vam crear el nostre propi sistema de recollida a Espanya. El 2021, el vam obrir a la competència fundant CIRCULARCAPS, entitat sense ànim de lucre que gestiona la recollida i el reciclatge de càpsules d’alumini i plàstic. Avui comptem amb més de 9.500 punts de recollida a tot Espanya per garantir que arribin amb el volum i la qualitat òptims a la planta de reciclatge de Tradebe.
Aquesta xarxa és el reflex que la implicació activa del consumidor és motor imprescindible per activar l’economia circular i aconseguir un impacte positiu. A més, el 2020, a través de COAALI, coalició d’empreses liderada per Nespresso, vam impulsar a València un projecte per implementar solució tecnològica en planta i obrir el contenidor groc. El projecte, un fet sense precedents al nostre país, està servint d’exemple a altres ciutats.
Davant el nou reglament europeu d’envasos, ¿com adapta Nespresso el seu model de negoci per complir la normativa?
A Nespresso, la sostenibilitat és al cor de la nostra marca. A més dels 9.500 punts de reciclatge existents a disposició dels consumidors, el nostre objectiu continua sent el contenidor groc. Això ja és realitat a València des del 2020 gràcies al projecte de COAALI. A més, s’estendrà oficialment a més regions, quan el nou Reglament Europeu d’Envasos catalogui les càpsules com a «envàs». No obstant, ser acceptades és només el primer pas; el veritable desafiament és la correcta separació industrial. Per això col·laborem en la tecnificació de les plantes de tractament de residus per classificar adequadament els petits formats d’alumini i acer.
¿Quines aliances estratègiques o projectes de col·laboració publicoprivada està liderant Nespresso a Espanya per optimitzar la separació de materials a gran escala?
Les aliances són el motor del canvi. Liderem iniciatives com COAALI i CIRCULARCAPS, reconegudes pel Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) al seu catàleg de bones pràctiques d’economia circular. Un cas d’èxit indiscutible és el projecte de reciclatge de COAALI a la planta de Picassent, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, on hem aconseguit tecnificar la instal·lació i augmentar un 18% la recuperació d’alumini. Amb base en aquest èxit, coordinem un nou projecte a la planta de Benidorm, la instal·lació del qual es preveu executar en l’últim trimestre d’aquest any per obtenir resultats abans de finalitzar el 2026.
Més enllà del benefici ambiental, ¿quin impacte real i mesurable genera en el sector agrícola espanyol l’ús del pòsit del cafè com a fertilitzant?
A través del nostre projecte Arròs Solidari, els pòsits de cafè de les càpsules reciclades es transformen en un compost orgànic per cultivar arròs al delta de l’Ebre, un ecosistema altament vulnerable a la regressió, la subsidència i la salinització derivades del canvi climàtic. Aquest adob no només nodreix la terra de manera sostenible, sinó que tanca el cicle de forma solidària. Aquest any vam donar 215 tones d’arròs a la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), proporcionant més de 860.000 racions de menjar per a 9.500 persones en situació de vulnerabilitat.
Des de l’inici d’aquest projecte, el 2011, hem distribuït un total acumulat de 1.967 tones d’arròs i proporcionat 8 milions de racions de menjar, demostrant que un petit gest quotidià com reciclar una càpsula genera un benefici extraordinari en la nostra societat.
Al canal comercial (hostaleria i oficines), ¿com aconsegueixen que les empreses es comprometin amb el reciclatge de les càpsules sense que ho percebin com una càrrega operativa?
Des de Nespresso Professional, divisió dissenyada específicament per al sector hoteler i entorns corporatius, oferim un sistema logístic integral per a clients amb gran volum de càpsules, a més dels 9.500 punts de recollida existents: entreguem bosses i contenidors de reciclatge gratuïts, i retirem les càpsules utilitzades sense cost addicional coincidint amb el lliurament de noves comandes. Això permet als nostres clients demostrar de forma tangible davant els seus hostes i empleats que col·laboren amb un proveïdor sostenible. Un clar exemple és el projecte Arròs Solidari, on les càpsules entregades a través de la recollida directa generen un impacte social i ambiental mesurable.
Amb la meta global de reciclar el 50% de les càpsules per al 2030, ¿és Espanya un mercat avantatjat o encara té deures pendents en infraestructura i conscienciació?
Europa destaca globalment com un mercat pioner en el desenvolupament d’infraestructures per habilitar el reciclatge de càpsules a través del contenidor groc. La nova regulació europea marcarà una fita que expandirà aquest ecosistema a Espanya durant els pròxims cinc anys. Mentrestant, a Nespresso continuem fomentant activament el reciclatge a través de les nostres vies actuals. No obstant, el nostre objectiu és la implantació del contenidor groc a tot el territori, ja que és la via definitiva per simplificar el procés i facilitar encara més el reciclatge de cara a les metes del 2030.
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Els macarrons inimitables de la iaia que omplen l'Hostal dels Ossos d'Olot
- Dos municipis gironins, als extrems del mapa socioeconòmic de Catalunya
- Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació
- Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua
- Anquetil, el campió que va tenir fills amb la fillastra i la jove
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes