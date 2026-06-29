Els pressupostos de la Generalitat incorporen 12,6 milions en inversions directes a una trentena de municipis gironins
Portbou és el poble que en rebrà més amb 4,25 milions per tirar endavant el futur Espai Memorial Walter Benjamin
Els pressupostos de la Generalitat incorporen 12,6 milions d'euros en inversions directes per a una trentena de municipis gironins. Són partides que s'han incorporat als comptes arran de l'acord entre PSC, Comuns i ERC. De tot el llistat en destaquen Portbou, que rebrà fins a 4,25 milions d'euros per al futur Espai Memorial Walter Benjamin, i Sant Joan de les Abadesses, on de moment s'han pressupostat 2 milions d'euros per a la segona fase de l'institut escola Mestre Andreu. També se'n veuran beneficiats municipis com Cassà de la Selva, Hostalric o Serinyà. El delegat del Govern, Xavier Guitart, subratlla que aquestes partides nominatives permetran als pobles tirar endavant projectes que seria "impossible" executar amb el pressupost municipal.
Les inversions que s'han acordat per a aquests municipis, tècnicament, es coneixen com a nominatives. És a dir, que el Govern assigna aquestes partides directament als ajuntaments perquè portin a terme projectes concrets. A les comarques gironines, en concret, aquest llistat inclou 31 pobles i ciutats. Són projectes que s'incorporaran als comptes a través d'un annex, i per als quals la Generalitat garantirà dotació durant el període 2026-2030.
Per a aquest any, els pressupostos de la Generalitat -que s'aprovaran aquest juliol- recullen inversions nominatives per valor de 12,6 milions d'euros a les comarques gironines. El delegat del Govern explica que "permetran als diferents pobles executar projectes interessants que als ajuntaments sols els hauria estat impossible dur a terme".
Com que aquestes inversions s'han acordat en el marc del pacte entre el PSC, els Comuns i ERC, la majoria de consistoris que se'n veuran beneficiats estan governats per un d'aquests colors o bé tenen al capdavant una formació independent.
De tots els pobles, el que rebrà més diners aquest 2026 serà Portbou. De fet, s'emportarà un terç del global -fins a 4,25 milions d'euros- per al futur Espai Memorial Walter Benjamin, que convertirà l'antic ajuntament i les escoles velles en un centre dedicat a la vida i obra del filòsof alemany. Per darrere d'ell, en volum d'inversió dins les nominatives, s'hi situa Sant Joan de les Abadesses. Aquí, els pressupostos de la Generalitat per a aquest 2026 hi destinaran 2 milions per a la segona fase de l'institut escola Mestre Andreu.
Entre d'altres, el llistat també inclou 500.000 euros perquè Serinyà compri i adeqüi la finca de Can Carreres; 460.000 euros per a la reurbanització dels carrers del nucli antic de Cassà de la Selva; 450.000 euros per a la nova zona esportiva de Palafrugell; 400.000 euros per a la nova gespa del camp de futbol d'Hostalric o 400.000 euros per millorar l'entorn i els accessos de la canònica de Santa Maria de Vilabertran.
Inversions vives
El delegat del Govern ha subratllat que aquestes nominatives, en alguns casos, seran inversions vives. Perquè hi ha municipis que si cal, rebran més dotació (com Sant Joan de les Abadesses) i d'altres que, tot i tenir la partida d'aquest 2026 a zero, veuran garantida la inversió en propers exercicis. Això darrer passa, per exemple, en el cas de Girona, Salt (Gironès) i Blanes (Selva).
A Girona, l'acord per a les nominatives recull construir l'edifici definitiu de l'escola Balandrau, situada al barri de Fontajau i que actualment està en barracons. A Salt, aixecar el nou edifici de l'institut Salvador Sunyer "amb caràcter prioritari i urgent". I a Blanes, impulsar la reforma integral de l'estació d'autobusos per corregir-ne les deficiències actuals.
Els pobles petits, al centre
Xavier Guitart ha destacat que, més enllà de les inversions que recullen els pressupostos de la Generalitat (i que a les comarques gironines pugen a 213,1 MEUR) els comptes per a aquest 2026 també prioritzen els pobles petits. De fet, el delegat ha recordat que hi ha partides específiques per suplir el dèficit de secretaris amb què es troben aquests municipis.
En paral·lel, Guitart també ha avançat que en les pròximes setmanes el Govern activarà la primera convocatòria del Pla de Pobles, que s'adreça específicament als municipis de menys de 5.000 habitants.
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