Fundcraft obté la llum verda per operar a França i accelera el seu salt europeu
L’empresa nascuda a Girona i Luxemburg fa operatiu el seu desembarcament a París i ja té diversos llançaments de fons francesos en marxa
Fundcraft ja té l’autorització que necessitava per començar a operar de manera regulada a França. L’empresa nascuda a Girona i Luxemburg, especialitzada en infraestructura digital per a la gestió de fons d’inversió, ha rebut el vistiplau de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) perquè Fundcraft France actuï com a societat de gestió de carteres, en qualitat de gestor de fons d’inversió alternatiu. El moviment converteix l’aterratge a París, anunciat a principis d’any, en una operació amb capacitat efectiva per donar servei a gestores franceses.
La companyia presenta aquesta autorització com la primera gran fita de la seva expansió europea més enllà de Luxemburg. França ja havia estat assenyalada per l’empresa com un mercat estratègic per la seva complexitat reguladora, el creixement de nous formats d’inversió i l’augment del pes dels inversors minoristes i patrimonials en els mercats privats.
Expansió de l'empresa
Fundcraft havia explicat al febrer que l’obertura de París havia d’actuar com a "model i trampolí" per a una expansió europea més àmplia. Ara, el permís de l’AMF dona contingut operatiu a aquell pas. La firma assegura que ja hi ha diversos llançaments de fons francesos en marxa amb gestores que han triat el seu model, tot i que la nota no concreta ni el nombre de projectes ni el volum que representen.
El desplegament a França ha anat acompanyat del reforç de l’equip local. A principis d’any, Fundcraft va nomenar Thomas Ibanez com a responsable del mercat francès. Ara, la companyia també destaca la incorporació de Rodolphe Letovsky com a responsable de gestió de carteres i de Maxime Boulon com a responsable de gestió de riscos. Tots dos aporten experiència en gestió de carteres, anàlisi de fons, multigestió, risc, operacions i automatització de processos, segons detalla l’empresa.
El mercat francès és rellevant per a Fundcraft perquè concentra algunes de les transformacions que estan marcant els fons alternatius a Europa. La companyia cita el creixement dels ELTIF, fons europeus d’inversió a llarg termini pensats per canalitzar capital cap a actius com infraestructures, empreses no cotitzades o projectes de llarga durada. També assenyala l’auge de les estructures evergreen i semilíquides, que permeten mantenir fons oberts durant més temps o oferir finestres parcials de liquiditat als inversors, així com la distribució transfronterera a inversors minoristes i de banca patrimonial.
Thomas Ibanez defensa que l’autorització de l’AMF és "un pas important" per a la companyia al país. El directiu assegura que, des que es va anunciar l’expansió francesa, han detectat interès de gestores d’actius, plataformes i actors institucionals que busquen una manera més escalable d’operar estratègies de mercats privats. També remarca que França és un mercat on "la distribució, la regulació i les expectatives dels inversors evolucionen ràpidament".
Per la seva banda, el cofundador i conseller delegat de Fundcraft, Julien De Mayer, situa França dins d’un procés més ampli. Segons afirma, la companyia ha construït durant els darrers cinc anys a Luxemburg un model operatiu digital que ara vol desplegar de manera transfronterera a Europa. De Mayer sosté que "la democratització dels mercats privats no pot escalar sobre una infraestructura tradicional fragmentada" i defensa que l’autorització francesa permet començar a donar servei a gestores i plataformes del país amb el mateix enfocament aplicat a Luxemburg.
Olga Porro, cofundadora i directora de producte de Fundcraft, aterra aquesta estratègia en el funcionament diari dels fons. La directiva defensa que França concentra "exactament el tipus de complexitat operativa" per a la qual es va dissenyar la plataforma, en un mercat amb més inversors, més canals de distribució i més exigències de control, informació i comptabilitat.
Canvis en la companyia
L’entrada regulada a França s’afegeix a la base que Fundcraft ja té a Luxemburg, on està autoritzada com a administrador central i com a gestor de fons d’inversió alternativa. La companyia afirma que dona suport a més de 16.000 milions d’euros en compromisos de fons i objectius de subscripció. Al febrer, l’empresa havia situat el tancament del 2025 en aproximadament 15.000 milions d’euros en compromisos a la plataforma, amb un creixement que qualificava de pròxim al 60% interanual.
La firma, que té la seva oficina central al Girona Hub, dona feina a unes 150 persones a tot Europa, segons les dades facilitades a aquest diari a principis d’any. El salt a França arriba després d’una etapa de creixement en què Fundcraft també va tancar finançament amb Riverside Acceleration Capital per impulsar l’expansió geogràfica, el desenvolupament de producte i el desplegament d’intel·ligència artificial a la plataforma.
Aquesta nova fase també ha coincidit amb canvis interns a la cúpula. A principis d’any, Víctor Martin, un dels fundadors de Fundcraft i fins aleshores director tecnològic, va anunciar la seva sortida de l’empresa després de cinc anys. La companyia va emmarcar aquella desvinculació en una transició de lideratge planificada, en paral·lel al reforç de l’estructura per afrontar una etapa de creixement més accelerat.
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