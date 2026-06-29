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La Inspecció de Treball alerta més de 1.700 empreses de Girona pel risc de cops de calor

La campanya se centra sobretot en la construcció i el sector agrari, dues activitats amb més exposició a les altes temperatures durant l’estiu

Un treballador de la construcció, en una imatge d'arxiu.

Un treballador de la construcció, en una imatge d'arxiu. / Jordi Otix

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Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a 1.746 empreses de Girona perquè reforcin la prevenció davant el risc de cops de calor entre les seves plantilles. Les comunicacions formen part d’una campanya preventiva adreçada a 11.436 empreses de tot Catalunya, coincidint amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures.

Girona concentra prop del 15% de les empreses advertides en aquesta actuació. Per províncies, Barcelona és el territori amb més comunicacions, amb 5.345 empreses, seguida de Lleida, amb 2.421, Tarragona, amb 1.924, i Girona, amb les 1.746 notificacions.

La campanya posa el focus en dos sectors especialment exposats a l’estrès tèrmic. El 60% de les empreses que han rebut l’avís pertanyen a la construcció i el 40% restant, al sector agrari. En tots dos casos, bona part de l’activitat es desenvolupa a l’aire lliure o en entorns on les altes temperatures poden afectar la salut dels treballadors.

"L’estiu passat ja vam tenir episodis de calor amb impacte en ambdós sectors i aquest estiu s’hi torna a incidir, perquè les dades ho fan necessari", afirma la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.

L’organisme recorda a les empreses que han d’avaluar els riscos laborals vinculats a la calor i aplicar mesures de protecció quan les condicions ambientals ho requereixin. La prevenció ha d’incloure protocols per reduir l’exposició a temperatures extremes i evitar situacions que puguin derivar en problemes de salut.

L’incompliment d’aquest deure de protecció pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral, remarquen. La Inspecció també ha reforçat enguany els equips que actuen sobre aquests riscos, amb formació específica per al personal inspector de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i amb més aparells per mesurar les condicions ambientals als centres de treball.

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La campanya es desplega en dues fases. La primera va començar al març i revisa si les empreses amb feines a l’aire lliure tenen feta la prevenció i preparats els protocols. La segona s’activa durant les onades de calor i prioritza les actuacions derivades de denúncies o alertes per situacions considerades insostenibles.

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