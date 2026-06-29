El pla industrial del Govern posa el focus en els polígons de l’Empordà i l’aeroport de Girona
Sàmper defensa una estratègia per guanyar capacitat exportadora, assegurar el subministrament d’aigua i donar més pes als sectors productius del territori
El nou Pacte Nacional per a la Indústria situa el desplegament del Logis Empordà i del polígon de l’entorn de l’aeroport de Girona entre les actuacions clau per reforçar el paper logístic de les comarques gironines. El full de ruta del Govern per al període 2026-2030 preveu una inversió global de 5.000 milions d’euros i 190 mesures per transformar la indústria catalana, amb un capítol específic per millorar la competitivitat, la internacionalització i la capacitat de resistència de les empreses gironines davant reptes com la sequera.
Un dels punts més concrets del pacte és la redacció dels plans directors urbanístics del Logis Empordà i de l’àrea vinculada a l’aeroport de Girona. En el cas del Logis Empordà, el projecte abasta 60 hectàrees i té un pressupost previst de 5,3 milions d’euros. Pel que fa a l’entorn de l’aeroport, l’àmbit supera les 100 hectàrees, tot i que la informació facilitada pel Govern no en concreta el pressupost.
A Girona, el Govern vol concentrar part de l’estratègia en la capacitat exportadora de les empreses i en la millora de les infraestructures logístiques. La Generalitat defensa que les comarques gironines tenen una economia industrial diversificada i recorda que la indústria representa prop del 20% del Valor Afegit Brut del territori. També subratlla que les exportacions gironines encadenen 16 anys consecutius de rècords i que el 2025 es van apropar als 8.600 milions d’euros.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presentat aquest dilluns el pacte a la seu del Govern a Girona davant d’agents econòmics i socials de la demarcació. A l’acte també hi han participat el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart; el director general d’Indústria, Xavier Roca; la directora general de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, Carmen Ruiz; el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí; i el director executiu d’ACCIÓ, Joan Romero.
Sàmper ha defensat que aquests plans directors han de permetre una tramitació "més àgil, més ràpida", segons recull l’agència ACN. El conseller també ha admès que optar per aquesta eina evidencia el retard acumulat en el desplegament d’aquests espais. "Quan s’impulsa a través de Plans Directors Urbanístics (PDU )vol dir, efectivament, que ja anem tard, però que precisament es vol revertir aquesta tardança", ha afirmat.
Més presència internacional
La logística és només una de les potes del pacte a la demarcació. El document també incorpora mesures per reforçar la internacionalització de les empreses gironines. En aquest àmbit, ACCIÓ impulsarà una estratègia per situar les companyies catalanes dins de les cadenes de valor globals, amb l’objectiu de facilitar la seva presència en mercats exteriors i millorar-ne la capacitat d’exportar.
El Govern també vincula el futur industrial de Girona a la disponibilitat d’aigua. Després de les darreres sequeres, el pacte inclou l’Estratègia de Resiliència Hídrica, amb actuacions destinades a garantir el subministrament a les activitats econòmiques. Entre les mesures previstes hi ha noves dessalinitzadores, plantes de regeneració d’aigua i el reaprofitament d’aqüífers. Sàmper ha remarcat que la indústria és un dels sectors amb més consum d’aigua i que cal anticipar-se a nous episodis de sequera per evitar que afectin l’activitat de les empreses.
Un altre instrument previst al territori és l’ICF Girona Fons d’innovació, cofinançat per l’Institut Català de Finances i l’Ajuntament de Girona. El programa vol facilitar l’accés al finançament a les empreses locals i ajudar-les a créixer, guanyar competitivitat i disposar de més capacitat per afrontar canvis de mercat o tensions econòmiques.
El pacte també apunta sectors amb pes específic a les comarques gironines, com l’agroalimentari, el suro, la metal·lúrgia, la maquinària, el material de transport, la química o el tèxtil. La Generalitat planteja més de 150 "actuacions transversals" per al conjunt de la indústria.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»
- Necrològiques del 28 de juny de 2026