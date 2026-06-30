Bon Preu s’alia amb el Parc Agrari de l’Alt Empordà per portar més producte local als seus establiments
L’acord preveu incorporar noves referències i impulsar proves pilot amb productors del territori
El grup Bon Preu ha signat un acord de col·laboració amb el Parc Agrari de l’Alt Empordà que convertirà la companyia en soci estratègic del projecte durant el període 2026-2030. L’entesa preveu treballar amb productors del Parc Agrari per identificar noves oportunitats de comercialització, incorporar progressivament referències de proximitat als establiments Bonpreu i Esclat i al canal BonpreuEsclat online, i desenvolupar proves pilot conjuntes.
El Parc Agrari de l’Alt Empordà és una iniciativa orientada a protegir el sòl agrícola, donar continuïtat a l’activitat agrària i reforçar el sector agroalimentari local. El projecte s’emmarca en un context de pressió sobre la terra i de pèrdua d’explotacions agràries, especialment en territoris on l’activitat agrícola competeix amb altres usos del sòl.
L’acord amb Bon Preu busca facilitar l’accés dels productors del Parc Agrari a canals de distribució i acostar el producte local als consumidors. Segons la companyia, la col·laboració també s’inscriu dins del seu programa d’ESG, “La nostra empremta”, vinculat al territori, el producte de proximitat i el suport al sector primari.
El director d’operacions del Grup Bon Preu, Joan Sabartés, ha afirmat que “aquesta aliança reflecteix la nostra manera d’entendre la relació amb el territori. Volem ser agents actius que contribueixin al futur del sector primari. Treballar al costat del Parc Agrari de l’Alt Empordà ens permet avançar cap a una cadena alimentària més sostenible, més arrelada i amb més valor per a tothom”.
El president del Parc Agrari de l’Alt Empordà, Antoni Falcón, ha assegurat que “aquest acord representa un pas molt important per al desenvolupament del Parc Agrari de l’Alt Empordà. El compromís de Grup Bon Preu com a soci estratègic ens permetrà avançar en la consolidació d’un projecte que vol reforçar el sector primari, preservar el nostre paisatge agrari i forestal i generar noves oportunitats per als productors del territori”.
Falcón també ha fet una crida a altres empreses vinculades al món agrari perquè se sumin a la iniciativa. “El Parc Agrari és un projecte col·lectiu i de país que necessita la implicació de tots aquells que comparteixen la voluntat de construir un futur més sostenible, pròsper i arrelat al territori. L’exemple de Grup Bon Preu demostra que la col·laboració entre el món empresarial i el sector agrari és possible i també necessària”, ha dit.
El Grup Bon Preu compta actualment amb 140 supermercats Bonpreu, 64 supermercats Esclat i 17 minimercats. També opera el servei BonpreuEsclat online, 70 benzineres EsclatOil, més de 400 places de càrrega per a vehicles elèctrics i l’activitat de comercialització elèctrica BonpreuEsclat Energia.
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