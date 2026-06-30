Un problema informàtic al magatzem logístic provoca mancances de subministrament al Grup Bon Preu
Segons els responsables de la firma, la incidència està solucionada, però la recuperació de l'estoc serà "gradual"
Un problema informàtic derivat de l'actualització del sistema operatiu del magatzem logístic ha provocat mancances durant les darreres setmanes en el subministrament d'alguns productes a diferents botigues del Grup Bon Preu, segons un comunicat fet públic per la companyia osonenca. La incidència va impactar "temporalment" en el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat i BonpreuEsclat online, fet que va dificultar el ritme habitual de reposició de productes d'algunes botigues. El problema tècnic es va resoldre fa una setmana, però la recuperació de l'estoc a les botigues "és un procés gradual que requereix algun dia per tornar als nivells òptims de servei", segons la nota.
A més, els responsables del grup de distribució subratllen que la situació "s'ha vist condicionada" per un període d'activitat comercial intensa coincidint amb la campanya de Sant Joan i l'inici de la temporada d'estiu.
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