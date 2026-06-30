Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya

Riera de Cabanyes i Rec Madral sumes més de 16 milions i se situen entre els principals noms del rànquing català de grans deutors

Primer pla d'un cartell de l'Agència Tributària de Catalunya.

Primer pla d'un cartell de l'Agència Tributària de Catalunya. / Lluís Sibils (ACN)

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Quatre empreses amb vinculació gironina acumulen 18,78 milions d’euros en deutes i sancions pendents amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), segons la nova llista anual de grans deutors publicada aquest dimarts. El pes principal recau en dues companyies d’aigua habituals en aquest registre: Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües SA, amb 8,2 milions d’euros, i Rec Madral Companyia d’Aigües SA, amb 7,9 milions.

La presència gironina al llistat la completen Roses Shipyard SL, vinculada al sector de les embarcacions, i Alexvensch Business SL, amb domicili a Platja d’Aro. Les dues societats també figuraven en l’edició anterior. En la nova relació, Roses Shipyard deu 1,59 milions d’euros, mentre que Alexvensch Business, dedicada al comerç de roba, segons figura al registre mercantil, acumula 1,07 milions.

Riera de Cabanyes i Rec Madral concentren més de 16,1 milions d’euros, és a dir, més del 85% del deute de les quatre empreses gironines incloses en aquesta llista. Les dues companyies, històricament vinculades a la família Mallart, han subministrat aigua durant els darrers anys en urbanitzacions d’alguns municipis de la Selva i han estat implicades en disputes amb ajuntaments per problemes relacionats amb el servei, com Maçanet de la Selva, Llagostera o Caldes de Malavella.

Llista de deutors 2025

La llista publicada per l’ATC inclou les persones físiques i jurídiques que devien més de 600.000 euros a la hisenda catalana a data de 31 de desembre de 2025. Els imports corresponen a deutes i sancions tributàries que no havien estat pagats en període voluntari i que tampoc constaven com a suspesos o ajornats. El document no incorpora les actuacions que els deutors hagin pogut fer després d’aquella data, excepte en els casos en què s’hagi acreditat el pagament íntegre de l’import.

Els deutes corresponen a tributs propis o cedits que gestiona i recapta l’Agència Tributària de Catalunya. Entre aquests hi ha transmissions patrimonials, successions i donacions, l’impost sobre el patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions vinculades al cànon de l’aigua.

En el conjunt de Catalunya, 60 contribuents acumulen 184,3 milions d’euros de deute amb l’ATC. La xifra és un 20,5% superior a la de l’any passat, quan l’import total se situava en 152,98 milions. El rànquing continua encapçalat per Yosef Faradji, amb 65,23 milions d’euros, per sobre dels 52,3 milions que constaven al tancament del 2024.

Notícies relacionades i més

Per darrere seu hi apareixen Jordi Dalmau Orriols, amb 9,64 milions, i Playbadalona SA, antiga propietària d’un bingo, amb 9,3 milions. Just després se situen les dues companyies d’aigua amb vinculació gironina, Riera de Cabanyes i Rec Madral. També consten entre els imports més elevats Adrià Camp Buendia, amb 4,52 milions; Michel de Haro Romano, amb 3,65 milions; Ana M. Borrell Marín, amb 3,48 milions; Aareal Bank AG, amb 3,45 milions, i Moramar SA, amb 3,32 milions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
  2. El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
  3. Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
  4. Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
  5. «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
  6. Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
  7. Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
  8. Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una

Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya

Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya

Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de viatges diaris el 2040

Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de viatges diaris el 2040

El nutrient que pot ajudar a frenar el colesterol: l’expert que recomana posar-lo al centre de la dieta

El nutrient que pot ajudar a frenar el colesterol: l’expert que recomana posar-lo al centre de la dieta

Enxampen tres individus entrant per la teulada d’un domicili a Pla de Palau-Sant Pau de Girona

Enxampen tres individus entrant per la teulada d’un domicili a Pla de Palau-Sant Pau de Girona

Adrià Moncanut torna a Primera FEB amb galons: "Els èxits te'ls has de treballar"

Adrià Moncanut torna a Primera FEB amb galons: "Els èxits te'ls has de treballar"

Detingut un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar quatre cops en menys d'una setmana al mateix bar

Detingut un lladre amb més de 50 antecedents a Palafrugell per robar quatre cops en menys d'una setmana al mateix bar

Begoña Gómez demana a l’Audiència de Madrid que freni les mesures «disparatades i ofensives» imposades per Peinado

Begoña Gómez demana a l’Audiència de Madrid que freni les mesures «disparatades i ofensives» imposades per Peinado

La retirada del passaport a Begoña Gómez li impedirà acompanyar Sánchez a les cimeres de l’OTAN, l’ONU o el G20

Tracking Pixel Contents