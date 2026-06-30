Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
Riera de Cabanyes i Rec Madral sumes més de 16 milions i se situen entre els principals noms del rànquing català de grans deutors
Quatre empreses amb vinculació gironina acumulen 18,78 milions d’euros en deutes i sancions pendents amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), segons la nova llista anual de grans deutors publicada aquest dimarts. El pes principal recau en dues companyies d’aigua habituals en aquest registre: Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües SA, amb 8,2 milions d’euros, i Rec Madral Companyia d’Aigües SA, amb 7,9 milions.
La presència gironina al llistat la completen Roses Shipyard SL, vinculada al sector de les embarcacions, i Alexvensch Business SL, amb domicili a Platja d’Aro. Les dues societats també figuraven en l’edició anterior. En la nova relació, Roses Shipyard deu 1,59 milions d’euros, mentre que Alexvensch Business, dedicada al comerç de roba, segons figura al registre mercantil, acumula 1,07 milions.
Riera de Cabanyes i Rec Madral concentren més de 16,1 milions d’euros, és a dir, més del 85% del deute de les quatre empreses gironines incloses en aquesta llista. Les dues companyies, històricament vinculades a la família Mallart, han subministrat aigua durant els darrers anys en urbanitzacions d’alguns municipis de la Selva i han estat implicades en disputes amb ajuntaments per problemes relacionats amb el servei, com Maçanet de la Selva, Llagostera o Caldes de Malavella.
La llista publicada per l’ATC inclou les persones físiques i jurídiques que devien més de 600.000 euros a la hisenda catalana a data de 31 de desembre de 2025. Els imports corresponen a deutes i sancions tributàries que no havien estat pagats en període voluntari i que tampoc constaven com a suspesos o ajornats. El document no incorpora les actuacions que els deutors hagin pogut fer després d’aquella data, excepte en els casos en què s’hagi acreditat el pagament íntegre de l’import.
Els deutes corresponen a tributs propis o cedits que gestiona i recapta l’Agència Tributària de Catalunya. Entre aquests hi ha transmissions patrimonials, successions i donacions, l’impost sobre el patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions vinculades al cànon de l’aigua.
En el conjunt de Catalunya, 60 contribuents acumulen 184,3 milions d’euros de deute amb l’ATC. La xifra és un 20,5% superior a la de l’any passat, quan l’import total se situava en 152,98 milions. El rànquing continua encapçalat per Yosef Faradji, amb 65,23 milions d’euros, per sobre dels 52,3 milions que constaven al tancament del 2024.
Per darrere seu hi apareixen Jordi Dalmau Orriols, amb 9,64 milions, i Playbadalona SA, antiga propietària d’un bingo, amb 9,3 milions. Just després se situen les dues companyies d’aigua amb vinculació gironina, Riera de Cabanyes i Rec Madral. També consten entre els imports més elevats Adrià Camp Buendia, amb 4,52 milions; Michel de Haro Romano, amb 3,65 milions; Ana M. Borrell Marín, amb 3,48 milions; Aareal Bank AG, amb 3,45 milions, i Moramar SA, amb 3,32 milions.
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