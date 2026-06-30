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Valvi i Miservi contractaran 575 persones aquest estiu

Les incorporacions serviran per cobrir l’augment d’activitat en municipis turístics i l’obertura de 21 botigues estacionals

Un supermecat Valvi.

Un supermecat Valvi. / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Valvi i Miservi contractaran 575 persones durant els mesos d’estiu per reforçar els seus supermercats a Catalunya. Amb aquestes incorporacions, les dues societats passaran de 925 a 1.500 treballadors durant la temporada estival.

Les empreses gestionen 117 establiments amb les marques Spar, Eurospar i Valvi. Les noves contractacions es concentraran sobretot en municipis on la població augmenta durant l’estiu per l’activitat turística. També permetran cobrir les 21 botigues que obren només en aquesta època de l’any, principalment en localitats costaneres.

Del total de supermercats, 71 pertanyen a Valvi i 46 a Miservi. Els establiments estan repartits entre la demarcació de Girona, la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i les comarques del Maresme i Osona. Valvi Supermercats té Transgourmet Ibèrica com a proveïdor exclusiu.

En els últims mesos, la companyia ha inaugurat dos supermercats Spar de nova construcció a Osona, situats a Sant Julià de Vilatorta i a Roda de Ter. També manté en marxa les obres d’ampliació dels establiments Spar de Sant Gregori, al Gironès, i de Bàscara, a l’Alt Empordà, que està previst que acabin a mitjan estiu.

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La xarxa també està aplicant reformes en diversos establiments per adaptar-los a un model de més eficiència energètica i renovar-ne els espais de venda. Aquestes actuacions s’han fet en supermercats Spar de Sant Antoni de Calonge, l’Estartit, l’Escala, Empuriabrava, Lloret de Mar i Llagostera.

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