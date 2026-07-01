Com la intel·ligència estratègica defineix el futur empresarial
La intel·ligència col·lectiva que va anticipar, dia a dia, el cicle geopolític de l’Estret d’Ormuz i de l’alt el foc entre els EUA i l’Iran de l’abril del 2026. Un Observatori per liderar el debat de la vivenda a partir d’intel·ligència demoscòpica. Un mapa cartogràfic per articular l’autonomia estratègica de la indústria biotecnològica europea a partir d’intel·ligència geopolítica. Són tres de les darreres iniciatives dissenyades per beBartlet assessorant empreses i grans organitzacions en les seves estratègies d’incidència pública durant els últims mesos.
beBartlet, una aposta per la consultoria estratègica europea
L’equip de beBartlet assessora empreses europees i americanes de sectors diversos com les tecnologies emergents, la ciència, la banca i els serveis financers o altres indústries estratègiques. Per a Adrián Jofre Bosch, soci i president de la companyia, “la prioritat és poder donar suport a grans companyies en les seves estratègies per a Europa. La nostra aposta és construir un actor rellevant dels serveis professionals de capital europeu, fet que requereix necessàriament una aproximació científica i democràtica”, assenyala. Per això, la companyia treballa “exclusivament amb eines de capital europeu: les nostres dades i la nostra intel·ligència formen part de l’autonomia estratègica europea que hem de construir; més enllà, treballem en l’àmbit de les estratègies de les empreses en l’àmbit social i institucional”, conclou Nacho Corredor, soci i vicepresident.
L’ús de noves eines i la generació d’evidències per prendre millors decisions, mobilitzar la societat i generar acords des del sector privat són imprescindibles en un context en què els assumptes públics són cada vegada més complexos, la incertesa és una variable estructural del desenvolupament econòmic i Europa s’enfronta a la disjuntiva d’impulsar un model propi o sucumbir a les pressions geopolítiques d’altres models. Tradicionalment, les empreses tenien èxit si disposaven d’una gran capacitat d’organitzar-se bé cap endins: un bon model de negoci, una bona estructura financera o un bon equip professional. Ja no n’hi ha prou. Tot el que passa fora de les empreses, el context social, regulador o geopolític, és cada vegada més determinant en l’èxit d’una idea de negoci: una inversió d’una empresa energètica a Espanya depèn d’anticipar un escenari d’estabilització d’una guerra a l’Orient Mitjà o d’aconseguir el suport de la societat a un canvi de regulació. Les eines de beBartlet, pròpies de la consultoria estratègica, ajuden a prendre millors decisions de negoci.
beBartlet ha desenvolupat de manera transversal la seva estructura d’intel·ligència combinant la intel·ligència demoscòpica, la intel·ligència predictiva i col·lectiva, o la geopolítica, amb l’objectiu d’incidir i generar impacte mediàtic, obtenir la llicència social en les propostes plantejades davant les institucions i ajudar les empreses a prendre millors decisions estratègiques.
Metodologies disruptives per convertir la intel·ligència distribuïda en coneixement estratègic
Una de les línies d’assessorament de l’equip de professionals de beBartlet es basa en l’ús dels mercats de predicció, transformant l’agregació de les valoracions d’una comunitat d’experts en probabilitats matemàtiques calibrades. La firma va presentar una aliança en exclusiva per a tot el mercat europeu amb Hypermind, la principal eina de predicció de capital europeu, en l’última edició del Mobile World Congress de Barcelona, una tipologia de tecnologia que ja ha demostrat una altíssima precisió per anticipar escenaris i que permet a grans empreses prendre decisions de negoci davant les enquestes tradicionals durant les eleccions presidencials dels EUA, entre Donald Trump i Kamala Harris. Amb aquesta metodologia, més del 95% dels esdeveniments pronosticats com a molt probables per Hypermind s’han acabat produint, acumula més d’una dècada d’èxits, amb gairebé un milió de pronòstics agregats, més de 1.000 casos d’èxit, avalant un enfocament imprescindible perquè les empreses puguin prendre decisions de negoci atenent com es desenvolupen factors externs a l’organització. “Transformem aquests senyals predictius en intel·ligència accionable, cosa que ens permet posar a prova estratègies i corregir el rumb de manera primerenca per prendre decisions més ràpidament”, apunta Adrián Jofre Bosch, soci i president de beBartlet. Una metodologia que ha servit tant perquè el Govern suec avalués i classifiqués possibles sancions contra Rússia mitjançant una pluja d’idees col·lectiva; perquè una planta nuclear cartografiés i pronostiqués riscos interns juntament amb la seva pròpia plantilla; o perquè un senyal probabilístic continu anticipés, dia a dia, el cicle geopolític de l’Estret d’Ormuz.
Intel·ligència demoscòpica per obtenir la llicència social
Així mateix, segons assenyala Marc Berruezo, directiu de beBartlet, “la intel·ligència demoscòpica ens permet validar propostes davant les institucions i la societat, garantint la legitimitat necessària per a l’impuls de polítiques públiques sòlides”. beBartlet aplica metodologies com Cluster17, una de les més precises en diversos mercats europeus, que superen les enquestes tradicionals en segmentar la població segons les seves actituds, valors, emocions i prioritats. Una innovació tant en el mètode com en les formes.
Un bon exemple és l’Observatori Social de l’Habitatge d’El Periódico - Santander, on “presentem els resultats en ciutats com Barcelona i Sevilla, treballant amb alcaldes de tot Espanya i amb el sector privat per resoldre els reptes de l’accés a l’habitatge”, apunta Nacho Corredor, soci i vicepresident de la companyia. “Impulsem aquest enfocament en tota mena de sectors, com ara el sanitari, on hem utilitzat la demoscòpia per reposicionar l’Alzheimer i les demències com una prioritat en l’agenda política espanyola mitjançant un profund estudi de percepció i una estratègia de mobilització social”, explica Gabriel San Miguel, director de Ciència i Benestar de beBartlet.
La geopolítica de la biotecnologia: una prioritat europea
Amb el suport també de metodologies d’anàlisi espacial, beBartlet converteix bases de dades complexes en narratives visuals i mapes interactius per capes que revelen centres de gravetat de poder, recursos i talent. “Juntament amb l’Asociación Española de Bioempresas, vam idear el primer mapa de la geopolítica de la biotecnologia, presentant les dades a BIOSPAIN per situar el sector al centre del debat sobre l’autonomia estratègica”, destaca Carmen de la Llave, directora de Ciència i Benestar de la companyia. Aquest mapa global i europeu genera escenaris interactius per simular on les inversions milloraran més ràpidament el posicionament d’Espanya davant dels seus països homòlegs, ajudant les institucions a prioritzar les seves decisions i evidenciant davant la societat el repte al qual ens enfrontem. Una aproximació científica i democràtica per liderar el segle XXI.
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