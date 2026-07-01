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La fi de la rebaixa de l’IVA encareix els carburants: aquestes són les gasolineres més barates a Girona

La gasolina puja 8,9 cèntims per litre en un dia i el gasoil s’encareix 4,9 cèntims amb el retorn de l’impost al 21%

Un conductor posant gasolina en una benzinera.

Un conductor posant gasolina en una benzinera. / ACN

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Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La fi de la rebaixa de l’IVA dels carburants ja es nota al sortidor. Des d’aquest dimecres, 1 de juliol, l’impost torna al 21% després d’haver estat reduït al 10%, una mesura que s’havia aplicat des del març dins del paquet d’ajudes aprovat pel Govern espanyol per fer front a l’impacte econòmic del conflicte a l’Orient Mitjà. El canvi fiscal arriba acompanyat d’una rebaixa temporal de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs, però aquesta compensació no ha impedit que omplir el dipòsit sigui més car.

Tabla de las estaciones de servicio más económicas de Girona para gasolina sin plomo 95.

Estacions de servei més econòmiques de Girona

GASOLINA SENSE PLOM 95

Municipi Adreça Marca Preu
1 Girona Ronda Pedret, 101 Eroski 1,278 €/l
2 Borrassà Carretera N-II km 747 Aoil 1,289 €/l
3 Girona Carrer Pont Major, 131 Ballenoil 1,308 €/l
4 La Bisbal d’Empordà Carrer l’Aigüeta, PI B2 parcel·la II, s/n Q8 1,319 €/l
5 Arbúcies Polígon Pont Cremat, 2 BonÀrea 1,337 €/l
6 Girona Carretera Santa Coloma km 38-42 Campsa Express 1,370 €/l
7 Palafrugell Avinguda Generalitat, 31 Aneu Oil 1,377 €/l
8 Cassà de la Selva Carretera C-65 km 16,12 Plenergy 1,379 €/l
9 Olot Carrer Doctor Bartrina, 10 Petroprix 1,379 €/l
10 Les Preses Carretera N-152, esq. Sant Miquel Corb km Q8 1,379 €/l

A Girona, l’encariment s’ha notat de manera immediata. La gasolina ha passat d’1,447 euros per litre el 30 de juny a 1,536 euros aquest 1 de juliol. Són 8,9 cèntims més per litre, cosa que equival a una pujada del 6,1% en només un dia. En el cas del gasoil, el preu ha pujat d’1,49 a 1,539 euros per litre, 4,9 cèntims més, amb un increment del 3,3%.

La diferència també es veu quan es tradueix al cost d’omplir el dipòsit. Amb aquests preus, repostar 50 litres de gasolina costa ara 76,80 euros, davant dels 72,35 euros del dia anterior. Això suposa 4,45 euros més per dipòsit. En el gasoil, el mateix repostatge passa de 74,50 a 76,95 euros, amb un encariment de 2,45 euros.

Tabla de las estaciones de servicio más económicas de Girona, mostrando el municipio, dirección, marca y precio del gasoil A.

Estacions de servei més econòmiques de Girona

GASOIL A

Municipi Adreça Marca Preu
1 Girona Ronda Pedret, 101 Eroski 1,309 €/l
2 Girona Carretera Santa Coloma km 38-42 Campsa Express 1,324 €/l
3 Girona Carrer Pont Major, 131 Ballenoil 1,329 €/l
4 Borrassà Carretera N-II km 747 Aoil 1,339 €/l
5 Olot Carrer Doctor Bartrina, 10 Petroprix 1,349 €/l
6 Cassà de la Selva Carretera C-65 km 16,12 Plenergy 1,349 €/l
7 Arbúcies Polígon Pont Cremat, 2 BonÀrea 1,362 €/l
8 Anglès Carrer Illesi y 2, pla parcial sector CUC, s/n Shell 1,373 €/l
9 La Bisbal d’Empordà Carrer l’Aigüeta, PI B2 parcel·la II, s/n Q8 1,379 €/l
10 Sarrià de Ter N-II km 728 Petrem 1,379 €/l

Pèrdua progressiva dels descomptes

El retorn de l’IVA al tipus general és la principal diferència respecte al paquet d’ajudes anterior. Aquell primer paquet, aprovat al març, havia rebaixat l’IVA dels carburants del 21% al 10% i també havia reduït l’impost d’hidrocarburs fins al mínim permès per Brussel·les. Ara, el Govern espanyol manté part d’aquesta segona rebaixa, però retira l’avantatge fiscal de l’IVA.

La reducció de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs també anirà disminuint durant els pròxims mesos. Al juliol, la bonificació serà de 15 cèntims per litre per al gasoil i les gasolines sense plom. A l’agost baixarà fins als 10 cèntims i al setembre quedarà en 5 cèntims per litre. Això farà que els conductors vagin perdent part del descompte si els preus del mercat no compensen aquesta retirada progressiva.

Així, els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) estimen que el descompte efectiu és d'uns 9,1 euros per a un dipòsit de 50 litres durant el juliol, tant en gasolina com en gasoil. A l’agost, aquest estalvi baixaria fins als 6,05 euros, i al setembre quedaria al voltant dels 3,02 euros. Si els preus mitjans es mantenen en els nivells actuals, omplir el dipòsit podria tornar a costar a l’octubre pràcticament el mateix que abans de les rebaixes fiscals generalitzades.

Els conductors també han començat a notar l’increment. "Principalment, treballo per pagar la gasolina", ha explicat Fernando en declaracions a l’ACN en una benzinera de Barcelona. "Avui m’ha costat més que de normal", ha lamentat. Un altre conductor, Josep, ha apuntat que "canviem de mes i torna a haver-hi les sorpreses negatives en forma de més despeses".

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El decret aprovat pel Govern espanyol inclou una clàusula de protecció si el preu del petroli torna a repuntar amb força. En concret, preveu recuperar l’ajuda de 20 cèntims per litre si el preu del petroli s’encareix més d’un 15% per l’impacte de la guerra a l’Orient Mitjà. Fins llavors, el calendari fixat apunta a una retirada gradual dels descomptes durant els mesos de més mobilitat de l’any.

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