Indra ratifica el gironí Josep Maria Recasens i li rebaixa les condicions salarials respecte al seu antecessor
La companyia fixa en 14 els membres del consell i aprova augmentar el dividend un 20% fins als 0,30 euros per acció
Pablo Gallén
Indra va celebrar aquest dimarts, 30 de juny, la primera junta d’accionistes de la nova etapa liderada per Josep Maria Recasens, conseller delegat des del 17 de juny, i Ángel Simón, president des de principis d’abril. Tots dos van ser ratificats amb àmplia majoria pels accionistes, que també van aprovar l’augment del dividend un 20% fins als 0,30 euros bruts per acció, previst per al pròxim 9 de juliol.
La junta va donar llum verda a fixar en 14 el nombre de membres del consell d’administració, després de la sortida d’Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) del capital d’Indra i l’abandonament de l’òrgan de govern per part de Javier Escribano, president de la firma familiar. El 50% dels membres del consell són independents. Compta amb sis dones.La junta va donar llum verda, a més, a fixar en 14 el nombre de membres del consell d’administració, després de la sortida d’Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) del capital d’Indra i l’abandonament de l’òrgan de govern per part de Javier Escribano, president de la firma familiar. El 50% dels membres del consell són independents i compta amb sis dones.
Els accionistes van aprovar el nomenament de Magdalena Jacoba Bertram López com a consellera dominical en representació d’Amber Capital, tercer accionista més gran d’Indra, amb una mica més del 5% del capital després de vendre’n un 2% al febrer. Bertram substitueix Pablo Jiménez de Parga, anterior representant d’Amber, que va dimitir fa un mes.Els accionistes també van aprovar el nomenament de Magdalena Jacoba Bertram López com a consellera dominical en representació d’Amber Capital, tercer accionista més gran d’Indra, amb una mica més del 5% del capital després de vendre un 2% el febrer passat. Bertram substitueix Pablo Jiménez de Parga, anterior representant d’Amber, que va dimitir fa al voltant d’un mes. També es van aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre del 2025, així com la política de remuneracions dels consellers i el pla d’incentius a mitjà termini per al període 2026-2030. La companyia es va comprometre a publicar un nou pla estratègic "abans de final d’any".Durant la reunió es van aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre del 2025, així com la política de remuneracions dels consellers, l’entrega d’accions al conseller delegat com a part de la seva retribució variable anual i el pla d’incentius a mitjà termini per al període 2026-2030. La companyia es va comprometre, a més, a la publicació d’un nou pla estratègic "abans de final d’any".
Rebaixa salarial per a Recasens
Un punt rellevant va ser la rebaixa de les condicions salarials del nou conseller delegat. Indra ha reduït un 23% la retribució fixa de Recasens respecte a la del seu antecessor, José Vicente de los Mozos. El nou CEO percebrà 816.500 euros anuals, davant els 1.056.000 euros que cobrava De los Mozos.Un dels punts més rellevants va ser la rebaixa de les condicions salarials del nou conseller delegat. Indra ha reduït un 23% la retribució fixa de Recasens respecte a la del seu antecessor, José Vicente de los Mozos. El nou CEO percebrà 816.500 euros anuals, davant els 1.056.000 euros que cobrava De los Mozos.
Tot i que el salari base directe de Recasens augmenta un 7,6%, fins als 710.000 euros, la companyia ha retallat de manera substancial l’aportació al seu pla de pensions. Aquesta queda limitada al 15% del salari base, uns 106.500 euros a l’any, davant el 60% que rebia De los Mozos, prop de 400.000 euros anuals. Diversos inversors institucionals van qüestionar la generositat del pla de pensions de l’anterior primer executiu.Tot i que el salari base directe de Recasens augmenta un 7,6%, fins als 710.000 euros, la companyia ha retallat de forma substancial l’aportació al seu pla de pensions. Aquesta queda limitada al 15% del salari base, uns 106.500 euros a l’any, davant el 60% que rebia De los Mozos, prop de 400.000 euros anuals. Fonts de la companyia reconeixen que diversos inversors institucionals havien qüestionat la generositat del pla de pensions de l’anterior primer executiu.
El president, Ángel Simón, cobrarà 550.000 euros, la mateixa quantitat que percebia Marc Murtra com a president no executiu. A aquesta remuneració s’hi podrà afegir un complement per serveis com ara assegurança mèdica o per presidir òrgans interns de la companyia.El president, Ángel Simón, cobrarà 550.000 euros, la mateixa quantitat que percebia Marc Murtra com a president no executiu. A aquesta remuneració se li podrà afegir un complement per a serveis com assegurança mèdica o per presidir òrgans interns de la companyia, com la Comissió Delegada o la d’Estratègia. L’esquema de retribució variable de Recasens es manté sense canvis substancials: podrà percebre fins a un 200% del seu salari base si compleix tots els objectius, amb un 30% d’aquesta bonificació traduïda en accions. A més, podrà optar a un incentiu plurianual vinculat al pla estratègic que Indra preveu presentar aquesta tardor. El pla 2026-2030 li donaria dret a gairebé 93.000 accions si s’arriba a les metes, un paquet valorat entorn de cinc milions, tot i que podria augmentar si creix la capitalització borsària.L’esquema de retribució variable de Recasens es manté sense canvis substancials: podrà percebre fins a un 200% del seu salari base si compleix tots els objectius, amb un 30% d’aquesta bonificació adobada en accions. A més, podrà optar a un incentiu plurianual vinculat al pla estratègic que Indra preveu presentar aquesta tardor. El pla 2026-2030 li donaria dret a gairebé 93.000 accions si s’arriba a les metes, un paquet valorat a preus actuals entorn de cinc milions d’euros, tot i que el seu import podria augmentar si creix la capitalització borsària.
Rotació en la cúpula
També s’han endurit les condicions de sortida. Si Indra prescindeix de Recasens, la seva indemnització serà un 26,2% inferior a la que va rebre De los Mozos. La compensació per cessament i per no competència es vincula ara al doble del salari fix sumat a la bonificació anual. Anteriorment es calculava sobre 1,75 vegades la remuneració total objectiu anualitzada.També s’han endurit les condicions de sortida. Si Indra prescindeix de Recasens, la seva indemnització serà un 26,2% inferior a la que va rebre De los Mozos. La compensació per cessament i no competència es vincula ara al doble del salari fix més la bonificació anual, mentre que abans es calculava sobre 1,75 vegades la remuneració total objectiu anualitzada, un criteri més favorable.
La rebaixa cobra especial rellevància per l’elevada rotació a la cúpula d’Indra, que va tenir quatre presidents i quatre consellers delegats en l’últim lustre. En aquell període, la companyia va abonar indemnitzacions rellevants a antics directius: Ignacio Mataix va rebre 4,6 milions d’euros; Cristina Ruiz, 3,6 milions, i Luis Abril, 2,7 milions aquest any.La rebaixa cobra especial rellevància per l’elevada rotació a la cúpula d’Indra, que ha tingut quatre presidents i quatre consellers delegats en l’últim lustre. En aquell període, la companyia ha abonat indemnitzacions rellevants a antics directius: Ignacio Mataix va rebre 4,6 milions d’euros; Cristina Ruiz, 3,6 milions, i Luis Abril, 2,7 milions aquest any. Amb aquests canvis, Indra busca respondre a la pressió dels inversors institucionals i reforçar el control sobre els costos de l’alta direcció. Amb aquests canvis, Indra busca respondre a la pressió dels inversors institucionals i reforçar el control sobre els costos de l’alta direcció. La comissió de nomenaments, integrada per quatre consellers independents i dos dominicals en representació de la SEPI, que controla al voltant del 28% del capital, ha mirat d’alinear la política retributiva amb les demandes dels fons.
L’accionista minoritari i president d’Axpe Consulting, Manuel Revuelta, va exigir la dimissió del nou president no executiu, Ángel Simón, a l’entendre que respon a la voluntat del Govern i no a la dels accionistes. "L’arribada a la presidència de Marc Murtra i Ángel Simón responen a la voluntat de la Moncloa de controlar els actius de la cotitzada", va assenyalar.
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