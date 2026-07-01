L'Associació de Càmpings de Girona impulsa una fundació per promoure projectes socials i educatius al territori
L'entitat és pionera a l'Estat amb l'objectiu de consolidar el retorn del sector
L'Associació de Càmpings de Girona ha creat una fundació que promourà projectes socials, educatius i de turisme regeneratiu al territori. Es tracta de la primera entitat a l'Estat impulsada pel sector del càmping i que tindrà aquest caire social. L'objectiu és demostrar el compromís dels empresaris amb la sostenibilitat i la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen al territori. Aquest dimarts s'ha celebrat la constitució oficial de la fundació en un acte al castell de la Trinitat de Roses. El president del patronat de la fundació, Miquel Gotanegra, ha destacat que l'entitat vol demostrar com "el turisme també pot ser un motor de transformació social".
Des de fa dècades el sector del càmping executa diverses inversions per treballar per la sostenibilitat dels establiments i la preservació del medi ambient. Ara, el president de l'Associació de Càmpings de Girona i president del patronat de la fundació, Miquel Gotanegra, ha assegurat que "cal anar més enllà del turisme sostenible" i per això ha apostat per treballar per "un turisme regeneratiu". Es tracta d'un model on l'activitat econòmica serveixi per millorar la qualitat de vida de les persones i que "deixi els territoris millor de com els hem trobat".
La constitució de la fundació arriba després que es fessin les primeres gestions el 2017. En aquell moment, l'associació de càmpings va començar a fer les primeres iniciatives solidàries amb la participació dels establiments adherits, els seus equips i els milers de visitants que fan estada en càmpings gironins. En tots aquests anys s'han recaptat 158.000 euros destinats a la investigació del càncer infantil, l'esclerosi múltiple, la humanització dels centres sanitaris, el suport hospitalari i altres iniciatives enfocades a col·lectius vulnerables.
Ara, l'entitat ha decidit fer un pas més i crear una fundació que els permetrà tenir "una estructura estable" en les iniciatives solidàries i això podrà donar continuïtat a les iniciatives engegades. Entre les seves principals línies d'actuació hi ha el suport a infants amb malalties i a les seves famílies, l'acompanyament a col·lectius vulnerables, la col·laboració amb projectes d'investigació pediàtrica i iniciatives vinculades a la salut, així com la promoció de la formació i la igualtat d'oportunitats.
Les iniciatives solidàries es faran sota la marca 'Càmpings amb cor' i la primera d'elles serà 'We care on tour', una proposta itinerant que passarà per tots els càmpings associats per tal d'implicar als hostes i equips professionals en participar en activitats solidàries i campanyes de microdonacions.
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