Rebaixes d’estiu a Girona: optimisme al comerç i un client més selectiu
L’Espai Gironès espera superar els 29 milions d’euros de vendes de l’any passat i Girona Centre Eix Comercial confia en l’impuls del turisme i dels descomptes
Les cues davant les botigues el primer dia de rebaixes formen part d’una imatge cada vegada més llunyana. Durant anys, l’1 de juliol marcava a Catalunya l’inici del període legal de les rebaixes d’estiu i concentrava l’expectació dels consumidors a les portes dels establiments. Ara, en canvi, la campanya arriba de manera més esglaonada, amb descomptes que molts comerços ja fa dies que apliquen. Malgrat aquests canvis, tant l’Espai Gironès com Girona Centre Eix Comercial confien que les rebaixes ajudin a impulsar les vendes d’estiu, encara que coincideixen a descriure un client més selectiu, que compara, busca oportunitats i compra amb més reflexió.
A l’Espai Gironès, les expectatives són especialment positives. El gerent del centre comercial, Pau Jordà, assegura que els indicadors de maig i juny, tant de visitants com de vendes, han estat "gairebé un 5% per sobre de l’any passat". Aquestes dades reforcen la previsió d’una bona campanya de rebaixes, que el centre ja està notant des dels primers dies. Jordà afirma que hi ha "bones xifres de visitants" i "molta bossa de compra des del primer dia de campanya", un indicador que apunta no només a afluència, sinó també a predisposició a consumir.
El centre comercial venia d’una campanya d’estiu ja positiva. L’any passat, l’Espai Gironès va augmentar les vendes un 4% i va arribar als 29 milions d’euros. Per a aquest any, la direcció espera superar aquesta xifra amb un increment d’entre el 4% i el 5%. "Esperem que la campanya d’estiu a l’Espai Gironès sigui millor que la de l’any passat", remarca Jordà.
Compres menys impulsives
Al comerç urbà de Girona, el diagnòstic també és favorable, però amb un punt més de prudència. La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, explica que el comerç local afronta les rebaixes "amb confiança" i amb la previsió que siguin "un bon impuls per a la campanya estival". Tot i que les previsions són prudents, la majoria d’establiments esperen millorar els resultats de l’any passat. El punt de partida és un consumidor que continua comprant, però que ho fa d’una manera menys impulsiva.
Els comerciants del centre de Girona constaten que el client compara més, busca bones oportunitats i aprofita els descomptes per fer compres que havia ajornat. Aquesta actitud encaixa amb el que també detecten a l’Espai Gironès. Jordà apunta que "el visitant sempre mira bé abans de comprar i sap el que vol". En el cas del centre comercial, afegeix que molts compradors arriben amb una idea clara del que necessiten i que el comerç físic juga amb l’avantatge que el client pot trobar el producte, provar-se’l i endur-se’l al moment.
Aquest canvi en la manera de comprar no treu força a les rebaixes, però sí que les transforma. Les promocions ja no són només una crida a la compra immediata, sinó una oportunitat per al consumidor que ha esperat el moment de trobar un millor preu. Girona Centre Eix Comercial subratlla que, malgrat que les promocions s’han estès al llarg de l’any, les rebaixes continuen mantenint a Catalunya un fort component cultural i comercial. El client encara les identifica com el moment idoni per comprar producte de qualitat a un preu més avantatjós.
Els descomptes són, de fet, un dels grans reclams de l’arrencada de la campanya. A Girona Centre, molts establiments han començat amb rebaixes d’entre el 20% i el 50%. A l’Espai Gironès, Jordà destaca que alguns operadors han iniciat la campanya amb descomptes del 50% i fins al 70%. La moda, el calçat i els complements tornen a ser les categories amb més protagonisme. És el diagnòstic compartit pels dos actors gironins.
Factors que afecten les vendes
El calendari esportiu també pot tenir un impacte en determinades categories. Jordà apunta que el Mundial de futbol pot afavorir la compra de televisors de gran format, tot i que considera que aquest és un efecte puntual i que no desplaça el protagonisme principal de la moda, el calçat i els complements. La mateixa lectura apareix en el context estatal. La patronal de la distribució Anged, en declaracions a EFE, situa les altes temperatures, el Mundial de futbol i les bones perspectives turístiques entre els factors que poden impulsar el consum durant les rebaixes d’estiu.
La calor pot condicionar la campanya, però no de la mateixa manera per a tots els formats comercials. A l’Espai Gironès, Jordà defensa que disposar d’un centre climatitzat és un avantatge competitiu respecte de zones comercials a cel obert. En el cas del comerç del centre de Girona, Ramírez de Cartagena preveu que les altes temperatures puguin desplaçar les hores de més afluència cap al vespre, però no espera que frenin el consum.
El turisme és un altre factor que el comerç gironí mira amb interès. Girona Centre considera que l’activitat turística pot ajudar a dinamitzar les vendes, especialment perquè la ciutat atrau un visitant amb capacitat de despesa, que passeja pels carrers, entra als establiments i contribueix al moviment comercial. Aquesta expectativa local coincideix amb l’anàlisi d’Anged, que preveu que el turisme impulsi les vendes en destinacions espanyoles durant un estiu amb "xifres importants" d’arribades de visitants internacionals.
La despesa mitjana
En el conjunt de l’Estat, l’Associació Retail Textil, que agrupa grans companyies de la moda, parla d’un to "moderadament optimista" i apunta que el 66% de les empreses associades preveu un escenari de creixement de les vendes durant les rebaixes, amb un increment mitjà estimat del 3% respecte de la mateixa temporada de l’any passat.
De fet, les rebaixes continuen tenint capacitat d’atracció entre els consumidors. Un informe de l’Associació Espanyola de Consumidors, Asescon, elaborat a partir d’una enquesta a 2.000 persones, indica que un 72% dels consumidors preveu comprar o ja ha adquirit algun producte rebaixat aquest estiu. La despesa mitjana prevista se situa en 111 euros, dos euros més que en les rebaixes del 2025. El tèxtil es manté com la categoria principal, ja que un 93% dels consultats comprarà almenys alguna peça de roba, calçat o complement amb descompte.
El canal digital, però, dibuixa un consumidor diferent. L’informe de Webloyalty, una companyia especialitzada en serveis per al comerç electrònic, estima que els espanyols gastaran una mitjana de 270 euros en compres per internet durant aquesta campanya, un 3% més que l’any passat. En aquest àmbit, les categories amb més comandes previstes són l’electrònica, els viatges i la salut i bellesa, per davant de la moda. L’estudi també apunta que el mòbil concentrarà el 62% de les compres digitals, una dada que confirma que la competència de les rebaixes ja no es juga només a l’aparador, sinó també a la pantalla.
Paula Rodríguez, directora sènior de desenvolupament de negoci de Webloyalty Iberia, considera que aquest comportament reflecteix un consumidor "més estratègic". "En un context d'inflació sostinguda pot prioritzar compres que a preu de mercat quedaven fora del seu abast", assegura.
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