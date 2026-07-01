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La venda de cotxes elèctrics es dispara un 62% a Girona en la primera meitat de l'any

Tres de cada quatre turismes i tot terrenys matriculats a la província ja no són de benzina ni dièsel

Una estació de recàrrega de cotxes elèctrics, en una imatge d'arxiu.

Una estació de recàrrega de cotxes elèctrics, en una imatge d'arxiu. / EFE/ Almudena Álvarez

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Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La venda de cotxes elèctrics ha fet un salt a Girona en la primera meitat del 2026. Entre gener i juny s’han matriculat a la província 1.043 turismes i tot terrenys elèctrics, un 62,2% més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van registrar 643, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.

En conjunt, el mercat de turismes i tot terrenys també puja, però a un ritme inferior. En total, Girona ha tancat el primer semestre amb 7.629 matriculacions, un 17,6% més que les 6.487 del mateix període del 2025. La província creix més que el conjunt de Catalunya, on les matriculacions han augmentat un 12,7% fins a les 73.557 unitats.

La tendència també es manté si es mira només el mes de juny. A Girona s'han matriculat 213 cotxes elèctrics, un 42% més que el juny de l’any passat. En el conjunt del mercat provincial, el mes ha acabat amb 1.367 turismes matriculats, un 12,8% més. Al conjunt català, el juny ha tancat amb 14.904 turismes i tot terrenys matriculats, un 19,4% més que el mateix mes del 2025.

Els híbrids, el principal producte

Tot i l’embranzida dels elèctrics purs, els híbrids convencionals continuen sent la tecnologia amb més pes. En la primera meitat de l’any se n’han matriculat 3.485 a Girona, un 28,3% més, i ja representen prop del 46% del mercat provincial. Els híbrids endollables també creixen, amb 739 unitats i un augment del 26,3%.

En conjunt, les tecnologies alternatives —elèctrics, híbrids endollables, híbrids convencionals i gas— sumen 5.667 matriculacions a Girona entre gener i juny. Això suposa un 33,3% més que fa un any i eleva el seu pes fins al 74,3% del mercat. Dit d’una altra manera, tres de cada quatre turismes i tot terrenys matriculats a la província ja no corresponen a models de benzina o dièsel convencionals.

El canvi de tendència es nota especialment en el dièsel. En sis mesos només se n’han matriculat 209 unitats a Girona, un 43,7% menys que l’any passat, i la seva quota queda reduïda al 2,7%. La gasolina també perd terreny, tot i mantenir més pes que el dièsel: suma 1.753 matriculacions, un 6,1% menys, i representa gairebé el 23% del mercat provincial.

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Al conjunt de l'Estat, el primer semestre ha acabat amb 647.711 matriculacions de turismes, un 6,2% més que l’any anterior. El mercat estatal ha superat al juny les 100.000 unitats per quart mes consecutiu, amb 128.426 vehicles venuts i un increment del 7,8%. En aquest context, els turismes electrificats ja representen el 21,8% de les vendes acumulades, amb 141.143 unitats fins al juny.

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