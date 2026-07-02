Aquestes són les marques que més cotxes han venut a Girona en els primers sis mesos de l'any
Toyota lidera el mercat provincial, per davant de Hyundai i Dacia, en un semestre en què les matriculacions de turismes i tot terrenys han crescut un 17,6%
Toyota és la marca que ha venut més cotxes a Girona en la primera meitat del 2026. Entre gener i juny, la firma japonesa ha matriculat 798 turismes i tot terrenys a la província, un 14,2% més que en el mateix període de l’any passat, i encapçala un mercat que continua creixent amb força. El podi el completen Hyundai, amb 674 vehicles, i Dacia, amb 639, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
El rànquing gironí mostra un mercat força repartit entre marques generalistes, amb diferències estretes a partir de les primeres posicions. Després de Toyota, Hyundai i Dacia, hi apareix Renault, amb 480 matriculacions i un augment del 29,7%. La segueixen Kia, amb 406 vehicles; Volkswagen, amb 400; Seat, amb 374; Skoda, amb 318; BYD, amb 297; i Audi, amb 292.
La dada de BYD és una de les més destacades del semestre. La marca ha passat a situar-se entre les deu primeres a Girona amb un creixement del 212,6% respecte al mateix període del 2025. Aquest salt encaixa amb el canvi que viu el mercat automobilístic gironí, on els cotxes elèctrics i híbrids han guanyat pes de manera clara en els últims mesos.
En total, Girona ha tancat el primer semestre amb 7.629 turismes i tot terrenys matriculats, un 17,6% més que les 6.487 unitats del mateix període de l’any passat. El creixement provincial supera el del conjunt de Catalunya, on les matriculacions han augmentat un 12,7%, fins a les 73.557 unitats.
L’evolució per marques també reflecteix diferències importants. Entre les més venudes, Dacia creix un 20,6%, Renault un 29,7%, Seat un 27,2%, Skoda un 26,7% i BMW un 22,2%, amb 286 vehicles. En canvi, Hyundai pràcticament es manté estable, amb un increment del 0,1%, mentre que MG baixa un 18,3%, fins a 245 matriculacions, i Nissan cau un 8%, amb 242 vehicles.
El mes de juny confirma el lideratge de Toyota, que va matricular 130 vehicles a Girona. Per darrere es van situar Hyundai, amb 121, Dacia, amb 111, Renault, amb 90, i Kia, amb 81. En conjunt, el mercat provincial va sumar al juny 1.367 turismes i tot terrenys, un 12,8% més que el mateix mes de l’any passat.
El rànquing de marques s’ha de llegir en un context de transformació del tipus de vehicle que es compra. Els elèctrics purs han fet un salt del 62,2% a Girona en la primera meitat de l’any, amb 1.043 matriculacions, mentre que els híbrids convencionals continuen sent la tecnologia amb més volum, amb 3.485 unitats i un creixement del 28,3%.
En conjunt, les tecnologies alternatives —elèctrics, híbrids endollables, híbrids convencionals i gas— ja sumen 5.667 matriculacions a la província. Això representa el 74,3% del mercat gironí de turismes i tot terrenys. Dit d’una altra manera, tres de cada quatre vehicles matriculats a Girona ja no corresponen a models de benzina o dièsel convencionals.
Aquest canvi també deixa enrere el pes que havia tingut el dièsel. Entre gener i juny només se n’han matriculat 209 unitats a Girona, un 43,7% menys que un any abans, i la seva quota queda reduïda al 2,7%. La benzina també retrocedeix, amb 1.753 matriculacions, un 6,1% menys, tot i que encara representa prop del 23% del mercat provincial.
A escala estatal, el primer semestre ha acabat amb 647.711 matriculacions de turismes, un 6,2% més que l’any anterior. El mercat espanyol va superar al juny les 100.000 unitats per quart mes consecutiu, amb 128.426 vehicles venuts, i els turismes electrificats ja representen el 21,8% de les vendes acumulades, amb 141.143 unitats fins al juny.
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