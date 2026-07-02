Els conductors confirmen l'encariment dels carburants per la fi de les ajudes: "Treballo per pagar la gasolina"
A Girona, algunes benzineres superen els 1,6 euros el litre
ACN
Els conductors constaten l'encariment dels carburants per la fi de les ajudes. Així ho han confirmat diversos d'ells en declaracions a l'ACN en omplir el dipòsit aquest dimecres al matí, coincidint amb el primer dia que s'han retirat part de les rebaixes als combustibles. Tant la gasolina com el dièsel se situen al voltant dels 1,6 euros el litre, segons els preus observats en una benzinera del centre de Barcelona. "Principalment treballo per pagar la gasolina", ha dit el Fernando. "Avui m'ha costat més que de normal", ha lamentat. "Canviem de més i torna a haver-hi les sorpreses negatives en forma de més despeses", ha apuntat el Josep, que ha remarcat que els que fan servir el cotxe cada dia noten aquests lleugers encariments.
En aquesta mateixa gasolinera aquest dimarts a la tarda els carburants se situaven lleugerament per sobre dels 1,5 euros el litre.
Al centre de Girona, algunes arriben avui als 1,7 euros el litre, mantenint lleugerament per sota els preus que s'enregistraven el març d'aquest any, poc després de l'atac conjunt dels Estats Units i Israel contra l'Iran.
"No tenim més remei que acceptar-ho o buscar benzineres low-cost"
De fet, l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis (Agrucaes) ja va apuntar que a partir d'aquest dimecres la gasolina s'encariria uns 10 cèntims el litre i el dièsel uns 3. Així doncs, a efectes pràctics omplir el dipòsit d'un vehicle de 60 litres de capacitat és uns sis euros més car en el cas de la gasolina i uns 1,80 euros més en el dièsel.
"No tenim més remei que acceptar-ho o buscar benzineres low-cost", ha afirmat el Fernando, que ha opinat que les ajudes "sempre van bé" per als consumidors i, sobretot, per a la gent que necessita el cotxe per anar a la feina.
Cada vegada més els consumidors aposten per alternatives més barates, com la d'emplenar el dipòsit en horari nocturn o consultar webs que comparen els preus de les benzineres. Aquestes actualitzen les dades a temps real i generen rànquings de les més econòmiques. També en conseqüència ha crescut l'interès per conèixer mètodes de conducció més eficient i econòmica.
La fi de les ajudes
Des d'aquest dimecres, l'ajut que ha deixat d'estar en vigor és la reducció de l'IVA als combustibles, que ha tornat a recuperar el 21% original -estava al 10%-. En paral·lel, es manté en part el descompte directe en l'impost d'hidrocarburs, amb una eliminació gradual fins a l'octubre.
El decret que va aprovar el dilluns el govern espanyol inclou una clàusula que estableix que es recuperarà l'ajuda de 20 cèntims per litre si el preu del petroli pateix un repunt significatiu i s'encareix més d'un 15% per la guerra a l'Orient Mitjà.
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