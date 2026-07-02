Un estudi revela que 4 de cada 5 gironins consideren insuficient l'oferta de turisme accessible
Els hotels i hostals són els allotjaments més accessibles segons els enquestats, mentre que el turisme rural i els albergs queden a la cua
Joan de Castro i Casadevall
A l'hora de triar una destinació de vacances sempre entren en joc diverses disjuntives: és millor refrescar-se a un destí marítim o enfilar cap a les muntanyes? Marxar lluny a conèixer una altra cultura o redescobrir els indrets prop de casa? Aquestes preferències, tot i que poden variar amb la persona, no deixen de ser decisions personals. En canvi, per a les més de 340 mil persones amb mobilitat reduïda a Catalunya, l'adaptabilitat de l'allotjament acaba tenint molt més pes que els mateixos gustos personals. A l'hora de decidir on anar de vacances, l'accessibilitat passa per davant de tot.
Per analitzar aquesta situació, la Fundació Mútua de Propietarios ha dut a terme l'informe "Viatjar amb mobilitat reduïda". Els resultats més significatius mostren que el 86% dels gironins valora com a "insuficient" l'oferta de turisme accessible. Aquesta percepció és especialment elevada a Barcelona, on arriba al 88%, mentre que Lleida (85%) se situa molt a prop de la mitjana catalana (86%). Tarragona és l'única demarcació que registra un percentatge sensiblement inferior, amb un 79%. Graons, ascensors massa estrets o portes pesades són algunes de les barreres més habituals als establiments turístics. Uns obstacles que es fan notar, ja que 3 de cada 4 gironins assegura detectar-les de manera recurrent a les destinacions turístiques.
Viatjar és sinònim de gaudir, però si la falta d'accessibilitat ens impedeix moure'ns amb llibertat, les vacances poden convertir-se en una font de frustració
Els catalans també coincideixen en veure una manca de facilitats a la mobilitat. L'informe, inclòs en el primer Baròmetre de l'Accessibilitat de la Fundació, conclou que els enquestats valoren l'accessibilitat durant els seus viatges una puntuació mitjana de 5,4 sobre 10. Les comarques gironines baixen un parell de punts per sota de la mitjana, (5,2) igual que Tarragona. La més ben valorada és Lleida, que obté una puntuació 5,6, seguida de Barcelona 5,4.
Malgrat que la puntuació general no hagi quedat suspesa, sí que existeix un rerefons de malestar generalitzat a la societat catalana, ja que 1 de cada 4 dels catalans puntua l'accessibilitat amb un 5 o menys.
Falta de percepció
Una de les raons de la invisibilització del problema, és la inconsciència involuntària de gran part de la població. En aquest aspecte, és destacable que el 65% de les persones amb mobilitat reduïda considera que la societat és poc o gens conscient de les dificultats relacionades amb les barreres arquitectòniques que han d'afrontar durant les seves vacances. En preguntar de manera autocrítica a la resta de catalans, aquesta percepció augmenta fins al 78%. De totes les demarcacions, Girona és la demarcació més crítica, amb un 84% d'enquestats considerant que la població no coneix profundament les problemàtiques que sorgeixen amb la falta de mobilitat.
Malgrat aquesta qualificació, el 71% dels catalans assegura que continuaria viatjant i no renunciaria a fer-ho si tingués dificultats de mobilitat.
Les opcions més accessibles
D'acord amb l'informe de la Fundació Mútua de Propietarios, els hotels i els hostals són els allotjaments turístics més accessibles pels catalans, amb una puntuació mitjana de 3,6 sobre 4. Aquesta percepció es manté a totes les demarcacions, amb puntuacions de 3,7 a Lleida, 3,6 a Barcelona i Tarragona i 3,5 a Girona. A la cua del rànquing se situen el turisme rural, albergs i els càmpings i bungalous. A Barcelona i Lleida, tots aquests tipus d'allotjament obtenen la puntuació més baixa (2 sobre 4), mentre que a Girona i Tarragona la pitjor valoració correspon al turisme rural i els albergs, amb un 2,1 i un 1,9, respectivament.
L'accessibilitat no només elimina barreres físiques; aporta tranquil·litat, autonomia i qualitat de vida
La tendència es repeteix quan s'analitzen les destinacions. Les zones urbanes són percebudes com les més accessibles, amb una puntuació mitjana de 4,1 sobre 5. Aquesta percepció també es manté a totes les demarcacions, amb puntuacions de 4,3 a Barcelona, 4,1 a Lleida, 4 a Tarragona i 3,9 a Girona. A la cua del rànquing se situen les destinacions de natura, amb una puntuació d'1,9 a Barcelona, 2 a Girona i Lleida i 2,1 a Tarragona.
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