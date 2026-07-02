La Fundació Farinera Girona presenta vuit projectes emprenedors i entrega els Trofeus Espiga
L’acte ha reunit emprenedors, empresaris i mentors, i ha inclòs el reconeixement a Can Xapes, Mimasa, Manxa i Comexi
La Fundació Farinera Girona ha celebrat aquest dimecres la Festa de la Fundació a la Farinera Teixidor, en una jornada centrada en l’emprenedoria i la responsabilitat social empresarial. L’acte ha reunit emprenedors, empresaris, mentors i agents vinculats a l’ecosistema empresarial del territori.
Durant la trobada, vuit projectes participants en el Programa d’Emprenedoria 2025/2026 han presentat les seves iniciatives davant dels assistents. Els emprenedors han exposat el problema que volen resoldre, la proposta de valor, el model de negoci i els objectius de creixement de cada projecte.
Les iniciatives presentades han estat Davant, de Gerard Lozano; After Life Vets, d’Álvaro Narváez; Clothy, d’Oriol Ramos; Spot, de Jordi Carós; Aimdal, de Gerard Morales; Souldi, de Joan Guich; Maitic, de Gabriel Fortià, i ThinkEat, de Mariona Codina.
El director del Programa d’Emprenedoria, Robert Mas, ha fet balanç de l’activitat de la Fundació des de la seva posada en marxa. “Els projectes que avui presentem són una mostra del talent i de la feina feta durant aquest darrer any. En només un any i mig des de la creació de la Fundació, ja hem acompanyat 115 persones i projectes emprenedors. Aquesta és la millor prova que, donant suport a l'emprenedoria, podem contribuir a transformar el nostre territori, generant noves oportunitats, ocupació i impacte social”, ha afirmat.
La jornada també ha inclòs el lliurament dels Trofeus Espiga a la millor responsabilitat social corporativa. Els reconeixements han recaigut en Can Xapes, Mimasa, Manxa i Comexi.
En el cas de Can Xapes, el premi l’han recollit Lluc Quintana, xef de l’establiment, i Conxi Martínez, directora general d’ADIS. El guardó a Mimasa l’ha rebut el seu director general, Albert Puxan. Manxa ha estat representada pel seu propietari, Joan Agustí, i Comexi, per Manel Xifra, expresident de la companyia.
- Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- El peculiar camp enmig d’un bosc que espera l’Olot i el Girona B
- Necrològiques de l'1 de juliol de 2026
- Evacuen una nena de 3 anys després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina de Sant Hilari
- La caiguda de dos grans plàtans va provocar un forat d’uns 36 metres quadrats a la Devesa de Girona
- Un problema informàtic al magatzem logístic provoca mancances de subministrament al Grup Bon Preu