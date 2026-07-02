L’estiu torna a impulsar el mercat laboral gironí: més de 400.000 treballadors i la baixada de l’atur més intensa de Catalunya
La província crea 11.703 llocs de treball al juny i situa l’atur en 25.712 persones, 1.417 menys que fa un any
L’arrencada de la temporada d’estiu ha tornat a empènyer el mercat laboral gironí. Les comarques gironines han tancat el juny amb 401.399 afiliats a la Seguretat Social a l’últim dia de mes, 11.703 més que al maig. Al mateix temps, l’atur registrat ha baixat un 1,65%, fins als 25.712 desocupats, el descens més intens de Catalunya tant en termes absoluts com percentuals. En comparació amb el juny de l’any passat, l’augment és de 9.897 afiliats, un 2,52% més, d’acord amb les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
La xifra dels 401.399 afiliats és especialment rellevant perquè, dins la sèrie d’afiliació a últim dia de mes, suposa superar per primera vegada el llindar dels 400.000 a les comarques gironines. Aquesta lectura, però, no s’ha de confondre amb altres indicadors laborals. L’Enquesta de Població Activa ja va situar l’ocupació gironina per sobre dels 400.000 treballadors en el segon trimestre de l’any passat, amb 404.800 ocupats. I les dades d’afiliació mitjana mensual també van superar aquesta barrera el juliol del 2025, amb 401.082 afiliats de mitjana.
Cinc mesos consecutius amb baixades
Les dades d'aquest darrer mes confirmen l’impacte de la campanya turística sobre l’ocupació a la demarcació. A mesura que s’acosta el pic de la temporada alta, el mercat laboral guanya ocupació i redueix l’atur. L’abril, coincidint amb la Setmana Santa, la província ja va retallar l’atur un 3,78% i va crear més d’11.700 llocs de treball. Al maig, amb l’inici de la contractació d’estiu, la desocupació va baixar un altre 2,51% i el territori va sumar més de 10.400 afiliats.
Aquest juny ha mantingut la mateixa dinàmica. Les comarques gironines han reduït l’atur en 431 persones i encadenen cinc mesos seguits de descens. El gruix de la millora es concentra al sector serveis, on s’inclouen activitats vinculades al turisme, l’hostaleria i el comerç. De les 431 persones que han sortit de les llistes de l’atur durant el darrer mes, 305 ho han fet en aquest sector, set de cada deu, segons dades del Ministeri de Treball.
La resta d’activitats també han tancat el mes amb menys desocupats, tot i que amb descensos més moderats. La indústria ha reduït l’atur en 82 persones, la construcció en 27 i l’agricultura en 14. També hi ha tres persones sense feina anterior que han començat a treballar.
La baixada gironina contrasta amb l’evolució del conjunt de Catalunya, on l’atur només s’ha reduït un 0,15%, amb 458 desocupats menys. Barcelona ha registrat una caiguda del 0,12%, equivalent a 274 persones; Tarragona ha baixat un 0,02%, amb 8 aturats menys, i Lleida ha anat en direcció contrària, amb un increment de l’1,71% i 255 desocupats més.
Menys de 26.000 aturats
Amb aquest descens, Girona se situa per sota dels 26.000 aturats. En concret, hi ha 25.712 persones inscrites com a demandants de feina, 1.417 menys que el juny del 2025. Això representa una reducció interanual del 5,22%.
El sector serveis continua concentrant la major part de l’atur registrat, amb 17.904 persones. Per darrere hi ha la indústria, amb 2.962 desocupats; la construcció, amb 2.062; i l’agricultura, amb 525. A més, consten 2.259 persones sense una feina anterior registrada.
La desocupació també manté una incidència més alta entre les dones. Del total de persones aturades a les comarques gironines, 14.866 són dones, el 57,81%. L’estadística del Ministeri de Treball també recull que hi ha 1.615 menors de 25 anys inscrits a les llistes de l’atur.
L’augment de l’activitat també es veu en la contractació. Durant el juny s’han signat 36.145 contractes a la demarcació, dels quals 17.964 han estat indefinits. La xifra total suposa 11.223 contractes més que abans de l'inici de la temporada, un increment del 45,03%, en plena preparació de les plantilles per afrontar els mesos de més afluència turística.
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