Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims el litre i el dièsel uns 3 des d’aquest dimecres
L'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis preveu un increment progressiu del cost del combustible durant l'estiu per la fi de les ajudes estatals
Les benzineres catalanes calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims el litre i el dièsel uns 3 a partir d'aquest dimecres per la retirada de les rebaixes als carburants. Així ho ha exposat el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis (Agrucaes), Albert Campabadal, que ha pronosticat que omplir el dipòsit anirà pujant de preu durant l'estiu per la fi progressiva de les ajudes del govern espanyol. En declaracions a l'ACN, Campabadal diu que les bonificacions que va activar el govern espanyol per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà s'han gestionat "molt millor" que en el cas del conflicte a Ucraïna, el 2022. Segons Campabadal, ara emplenar el cotxe de combustible costa "més o menys" el mateix que fa un any.
Els combustibles s'aniran encarin progressivament, tant a l'agost com al setembre
Reimplemantació del IVA al 21%
Després d'una desescalada de les hostilitats al conflicte de l’Orient Mitjà, aquest dilluns el Govern espanyol va aprovar començar a minimitzar els descomptes als carburants per contenir la inflació als mercats energètics. A les partides més afectades s'hi troba la de l’IVA als combustibles, que passarà del 10 % reduït al 21 % original. Tot i això, l’executiu espanyol mantindrà momentàniament el descompte directe en l’impost d’hidrocarburs, acabant amb una eliminació gradual. Aquest descompte passarà a ser de 15 cèntims per litre aquest dimecres, baixant a 10 cèntims l’agost i a 5 cèntims el setembre, fins a desaparèixer completament l’octubre.
Tanmateix, s’inclou una clàusula per tornar a una ajuda de 20 cèntims per litre en el cas d'una reactivació de les tensions internacionals que proviqui una crescuda dels preus dels carburants per sobre del 15 % anual. Els sectors agrícoles, transportistes i peixeter podran seguir amb un descompte equivalent a 20 cèntims per litre. Aquestes mesures es mantindran en vigor fins el diumenge 30 de setembre. Així doncs, la retirada total de les ajudes generals del Govern espanyol als carburants es farà efectiva l’octubre, malgrat que a partir d’aquest dimecres ja decau completament la reducció de l’IVA.
Com afectarà les butxaques
Segons els càlculs d’Agrucaes, a efectes pràctics a partir d’aquest dimecres omplir el dipòsit d’un vehicle de 60 litres de capacitat serà uns sis euros més cars en el cas de la gasolina i uns 1,80 euros més en el dièsel. Campabadal defensa que, en espera que es ratifiqui l’acord de pau anunciat pels Estats Units i l’Iran, el preu del Brent, que marca en gran part el preu dels combustibles, entra en una “certa estabilitat”. En concret, situa el preu del barril entre els 72 i els 74 dòlars, nivells que tenia abans de l’esclat de la guerra.
Respecte al funcionament del primer paquet d’ajudes que va activar el Govern espanyol, Campabadal defensa que s’han gestionat “molt millor” perquè anteriorment els empresaris havien d’avançar part dels diners i després se’ls hi retornaven, cosa que era un “embolic”. Aquesta vegada assegura que ha estat “molt fàcil” amb la reducció de l’IVA.
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